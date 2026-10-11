Brutaler Überfall auf Senioren: Polizei sucht dringend Zeugen

Maskierte Täter, ein Messer, ein 78-Jähriger – ein Überfall in Bad Bleiberg lässt eine ganze Gemeinde nicht mehr schlafen.

In Bad Bleiberg hat ein Raubüberfall auf ein älteres Paar die Gemeinde aufgeschreckt. Die Polizei ermittelt und ist auf Zeugenhinweise angewiesen.

Am vergangenen Donnerstag gegen 14.00 Uhr wurde ein 78-jähriger Hausbesitzer in Bad Bleiberg Opfer eines gewaltsamen Überfalls. Mindestens zwei maskierte Täter drangen in sein Haus ein, bedrohten ihn mit einem Messer und zwangen ihn unter massiver Gewaltanwendung, gemeinsam mit ihnen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

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Die pflegebedürftige Lebensgefährtin des Mannes sowie eine 67-jährige Betreuerin hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls im Haus auf, blieben jedoch körperlich unversehrt. Der 78-Jährige musste anschließend im Klinikum Villach medizinisch versorgt werden, steht den Ermittlern aber für Befragungen zur Verfügung.

Fluchtfahrzeug unbekannt

Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen übernommen und bereits knapp ein Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung entgegengenommen, die derzeit intensiv geprüft werden. Entscheidende Angaben zum Fluchtfahrzeug fehlen den Behörden jedoch nach wie vor – weder Marke und Modell noch das Kennzeichen sind bislang bekannt.

Die Ermittler appellieren daher an die Bevölkerung, weitere sachdienliche Beobachtungen zu melden.