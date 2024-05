Autobahn stürzt ein: 19 Tote, 30 Verletzte (FOTO+VIDEOS)

Im südchinesischen Guangdong riss ein verheerender Fahrbahneinsturz auf einer Autobahn 19 Menschen in den Tod. Weitere 30 Personen wurden mit Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Dieses Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, wie der staatliche Sender CCTV berichtet. Es wird vermutet, dass anhaltende, starke Regenfälle zu der Katastrophe beigetragen haben könnten.

Umfang der Zerstörung

Bilder, die in sozialen Netzwerken zirkulieren, zeigen das erschütternde Ausmaß des Desasters. An einem Hang gelegen, wurde ein Teil der Autobahn, mit einer Länge von etwa 18 Metern und einer Fläche von rund 184 Quadratmetern, einfach fortgespült. Zerstörte Fahrzeuge sind sichtbar, die vom Weg abkamen und den Abhang hinabstürzten – eine deutliche Darstellung des abrupten und gewaltigen Einsturzes.

Bergungseinsatz in vollem Gange

Nach dem Zusammenbruch der Fahrbahn war ein massiver Rettungseinsatz erforderlich. Rund 500 Einsatzkräfte, bestehend aus Polizei, Feuerwehr und anderen Rettungsorganisationen, waren unermüdlich im Einsatz, um Verschüttete zu bergen und die Sicherheit am Unglücksort zu gewährleisten. Während die Bergungsarbeiten andauern, haben Experten bereits mit der Untersuchung zur Unfallursache begonnen.

In einer Region, die schon seit Tagen von intensiven Regenfällen heimgesucht wird, weckt der Vorfall ernste Bedenken hinsichtlich der Infrastrukturstabilität. Das Unglück unterstreicht die Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit von Straßenbauwerken gegenüber extremen Wetterbedingungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.