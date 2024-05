Handwerker lehnt Gehalt von 20.000 Euro ab (VIDEO)

In der Welt der sozialen Medien geht es oft um beeindruckende Bilder und Geschichten, die das alltägliche Leben in einem neuen Licht zeigen. Ein aktuelles Beispiel dafür liefert ein mutiger Dachdecker aus Bosnien und Hercegovina, dessen Video aus schwindelerregender Hohe für Aufsehen sorgt. Der Handwerker, der sich auf einem 35 Meter hohen, schneebedeckten Dach behauptet, teilt seinen Alltag mit einer Mischung aus Stolz und Trotz.

Mit Leichtigkeit über den Dächern

„Wer denkt, sein Job sei hart, der möge sich an uns Blechner erinnern, die in 35 Metern Hohe arbeiten und auf diesen Schneefängen stehen. Dann wird es ihm sofort leichter fallen“, sagt der wagemutige Dachdecker in dem Video. Er präsentiert sich in der Rolle des modernen Arbeitshelden, der Tag für Tag den Elementen trotzt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Die Reaktionen auf die Aufnahme sind vielfältig. Wahrend einige den Mann für seinen Mut loben – „Bruder, Respekt. Ich wurde das nicht mal für 20.000 Euro im Monat machen“ (umgerechnet etwa 22.300 Euro) –, räumen andere Kommentatoren ein, dass der Arbeitsplatz potenziell gefahrlich ist und Sicherheitsbedenken aufwerfen kann. „Ein Helm als Dekoration“, bemerkt ein Nutzer trocken.

Sicherheit am Arbeitsplatz in der Debatte

Das Thema Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein sensibler Bereich, der in den Kommentaren zum Video ebenfalls angeschnitten wird. Die Kritik einiger Internetnutzer, die anmerken, dass er sich nach einem anderen Job umsehen sollte, wenn ihm das Risiko zu hoch ist, zeigt die Spannung zwischen individueller Verantwortung und den Standards für Arbeitssicherheit.

Trotz der Gefahren scheint der Dachdecker mit einer positiven Einstellung und einer gewissen Tapferkeit den Herausforderungen seines Berufs zu begegnen. Das Video hat sicherlich niemanden kaltgelassen und öffnet eine Tür zu einer Welt, in der alltägliche Berufe unter extremen Bedingungen stattfinden – eine Welt, die oft in der Gesellschaft unsichtbar bleibt.