Kardiologie-Fabrik: Weltkonzern eröffnet Werk in Bosnien

Medizintechnik aus Tomislavgrad: Die Schweizer Schiller-Gruppe erweitert ihre Produktion in Bosnien und Herzegowina. Das neue Ergosana-Werk soll auch Arbeitsplätze für die örtliche Bevölkerung schaffen.

In Tomislavgrad wurde am 9. Oktober 2026 ein neues Produktionswerk der Ergosana d.o.o. eröffnet. Das Unternehmen gehört zur Schweizer Schiller-Gruppe, die medizinische Geräte für die Herz- und Lungendiagnostik sowie die Patientenüberwachung herstellt.

Der Grundstein für das Werk wurde am 5. Juli 2024 gelegt. Zur Eröffnungsfeier kamen Schiller-Gründer Alfred Eugen Schiller, Geschäftspartner und Vertreter verschiedener politischer Ebenen.

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Herz unter Belastung

Am Standort sollen medizinische Geräte für Belastungs-EKGs produziert werden. Bei diesen Untersuchungen wird die Herzaktivität während körperlicher Anstrengung aufgezeichnet. Dafür kommen beispielsweise medizinische Fahrradergometer zum Einsatz, auf denen die Belastung gezielt gesteuert werden kann.

Die Gemeinde Tomislavgrad hatte bereits bei der Grundsteinlegung die Herstellung medizinischer Ergometer als Schwerpunkt des Projekts genannt. Die Geräte sind für den internationalen Markt vorgesehen.

Mehr als Produktion

Die Tätigkeit am Standort soll über Fertigung und Montage hinausgehen. Nach Angaben zur Eröffnung sind auch Abteilungen für Entwicklung, Qualitätsmanagement, Service und Marketing vorgesehen.

Die Unternehmensleitung kündigte neue Arbeitsplätze sowie Möglichkeiten zur fachlichen Qualifizierung für die örtliche Bevölkerung an. Wie viele Stellen entstehen sollen, wurde in den vorliegenden Eröffnungsberichten nicht beziffert. Auch eine konkrete Investitionssumme wurde dort nicht genannt.

Schweizer Unternehmensgruppe

Schiller wurde 1974 von Alfred E. Schiller gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben heute rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Zur Produktpalette gehören unter anderem EKG-Geräte, Defibrillatoren und Systeme zur Patientenüberwachung.

Mit dem Werk in Tomislavgrad baut die Gruppe ihre Produktionskapazitäten in Bosnien und Herzegowina aus. Neben der Herstellung medizinischer Geräte sollen am Standort künftig auch weitere Aufgaben rund um Entwicklung und Betreuung der Produkte übernommen werden.