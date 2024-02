Wollte Reh ausweichen: Auto stürzt nach Auffahrunfall über Abhang (FOTOS)

Ein dramatischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der B25 in Neustift bei Scheibbs, Niederösterreich. Ein plötzlich auftauchendes Reh auf der Fahrbahn löste eine Kette von Ereignissen aus, die in einem schweren Verkehrsunfall endete.

Eine Fahrerin, die aus Richtung Gaming kam, musste abrupt bremsen, um die Kollision mit einem Reh zu verhindern. Diese plötzliche Aktion ließ dem nachfolgenden Fahrer keine Zeit mehr zum Reagieren, woraufhin er mit voller Wucht ins Heck des vorderen Fahrzeugs krachte. Die Kollision war so heftig, dass das vordere Fahrzeug über die Gegenfahrbahn hinaus geschleudert wurde und eine steile Böschung hinabstürzte. Es kam erst rund zehn Meter tiefer kurz vor dem Fluss Erlauf zum Stillstand.

Fahrerin aus Auto befreit

Die Alarmierung der Feuerwehren Scheibbs und Neustift löste eine sofortige Rettungsaktion aus. Dank der koordinierten Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, dem Rettungsdienst des Roten Kreuzes und der Polizei konnte die Fahrerin schnell und sicher aus ihrem Auto befreit werden. Mithilfe einer Schleifkorbtrage, einer Leiter und Rettungsleinen wurde sie sicher über die Böschung gebracht.

Die Ersthelfer des Rettungsdienstes versorgten die beiden Fahrer vor Ort und brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge, die beide fahruntüchtig waren, wurden anschließend geborgen und sicher abgestellt.

Dieser Unfall unterstreicht die Gefahr, die von Wildtieren auf den Straßen ausgehen kann und die Notwendigkeit, stets aufmerksam und vorsichtig zu fahren. Es ist ein glücklicher Umstand, dass die Fahrerin trotz des schweren Unfalls gerettet werden konnte und es keine tödlichen Verletzungen gab.