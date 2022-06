Hanuma kocht: Tzatziki

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

satsiki/Tzatziki ist eine bekannte Vorspeise der griechischen Küche, Bestandteil der Mezedes (Vorspeisenplatte) und wird meist mit Brot serviert. Oft wird diese Art von Gurkensalat auch zu Fleischgerichten wie Gyros oder Souvlaki gegessen und hierzulande gerne an Grillabenden aufgetischt. Tzatziki enthält viel Eiweiß und Ballaststoffe, aber wenig Fett und die Zubereitung könnte nicht einfacher sein. Also am besten, Rezept abspeichern und bald ausprobieren.

Zutaten für 4 Personen:

2 große Gurken

500 g griech. Joghurt mit 10% Fett

2 Knoblauchzehen oder 2 TL Knoblauchpaste

Spritzer Zitronensaft

Dill

Salz, Pfeffer

nach Wunsch etwas Olivenöl zum Beträufeln

Zubereitung:

1) Die Gurken waschen und die Enden entfernen (ich schäle sie nicht). Auf einer Reibe fein raspeln.

2) Die geriebenen Gurken in ein Mulltuch oder sauberes Küchentuch legen und kräftig auswringen. So wird das überschüssige Wasser entfernt und der Salat wird cremig statt wässrig. Diesen Schritt solltet ihr nicht überspringen.

3) Vermischt die Gurkenraspeln mit dem Joghurt, den fein gepressten Knoblauchzehen und würzt alles mit Salz, Pfeffer und Dill (ich verwende ca. 1 TL getrockneten Dill).

4) Stellt ihn für mind. 1 Stunde kühl. Beim Servieren könnt ihr ihn mit etwas Olivenöl beträufeln und dazu frisches Brot anbieten.