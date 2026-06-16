35 Grad und Tropennächte: Heißeste Tage des Jahres nahen

Europa glüht – und Österreich bekommt die volle Wucht zu spüren. Die heißesten Tage des Jahres stehen unmittelbar bevor.

Bereits am vergangenen Wochenende wurden auf der Iberischen Halbinsel und in Südfrankreich Temperaturen von mehr als 35 Grad registriert – im spanischen Andújar kletterte das Thermometer am Samstag auf 39 Grad. Auch in anderen Teilen des Kontinents nimmt die Hitze im Verlauf der Woche weiter zu. Für Spanien, Portugal und Frankreich werden vereinzelt bereits ab Samstag, spätestens aber ab Sonntag, Werte von über 40 Grad erwartet. Ein baldiges Ende der Hitzephase ist in diesen Regionen laut aktuellen Prognosen nicht absehbar.

Hitzewelle naht

Getragen von einem Hochdruckgebiet, das heiße Luftmassen in den Alpenraum lenkt, steht auch Österreich eine Hitzewelle bevor. Schon am Mittwoch könnten von Vorarlberg bis Kärnten vereinzelt 30 Grad erreicht werden, bis Freitag erfasst die heiße Luft dann das gesamte Bundesgebiet. In der Folge sind tagelang schwül-drückende Verhältnisse zu erwarten, mit Nachmittagstemperaturen um die 32 Grad – am Wochenende stellenweise sogar über 35 Grad.

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Damit stehen die heißesten Tage des laufenden Jahres unmittelbar bevor. Der bisherige Spitzenwert von 33,3 Grad, gemessen am 26. Mai in Haiming und Lienz, dürfte aller Voraussicht nach deutlich übertroffen werden. Die Hitzewelle setzt genau zum kalendarischen Sommerbeginn am 21. Juni ein – zu einem Zeitpunkt, an dem die Nächte besonders kurz sind und kaum Gelegenheit zum Abkühlen und Durchlüften bleibt.

Die Hitzephase bringt zwar reichlich Sonnenstunden mit sich, allerdings sind auch einzelne, teils kräftige Wärmegewitter nicht auszuschließen. Hinzu kommen sogenannte Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt – vor allem in den städtischen Ballungsräumen.

Unsichere Prognosen

Den aktuellen Prognosen zufolge hält die Hitze mindestens bis zum Ende der Woche, also einschließlich Sonntag, an. Wie es danach weitergeht, bleibt ungewiss. Während einige Wettermodelle zu Beginn der darauffolgenden Woche einen mehr oder weniger deutlichen Temperaturrückgang anzeigen, sehen andere Modelle die intensive Hitze noch einige Tage länger andauern.

Besonders deutlich wird diese Unsicherheit im 15-Tage-Trend für Wien: Bis zum Wochenende ist der Prognosekorridor noch eng und damit verlässlich, danach weichen die einzelnen Modellläufe je nach Rechnung um zehn bis 15 Grad voneinander ab.