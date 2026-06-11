Rote Warnung! Hagel-Sturm rast auf Österreich zu

Rote Unwetterwarnungen, Gewitterzellen aus Bayern, ein Ostseetief im Anmarsch – Österreich steckt mitten in einer turbulenten Wetterphase.

Mit dem Durchzug der Kaltfront des Tiefs ROSI ist die frühsommerliche Wärme in Österreich vorerst Geschichte. In den oberösterreichischen Bezirken Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Schärding und Grieskirchen gelten bereits rote Unwetterwarnungen. Für weite Teile Oberösterreichs sowie das Mostviertel wurde Warnstufe Orange ausgerufen.

Vorwarnungen bestehen im Wald- und Weinviertel, in den Wiener Bezirken Wien-Hietzing bis Wien-Floridsdorf, in Unterkärnten sowie in der Südsteiermark. Erste Gewitterzellen haben sich bereits zur Mittagszeit im benachbarten Bayern gebildet und ziehen nun in Richtung Österreich.

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Wechselhaftes Wochenende

Donnerstag und Freitag stehen im Zeichen einer Warmfront, die an der Alpennordseite für wechselhaftes Wetter sorgt. Der Freitag startet im Osten noch freundlich, während im Westen Regen einsetzt. Vom Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark fällt teils ergiebiger Niederschlag, der Südosten bleibt hingegen trocken und profitiert von einzelnen Sonnenstunden.

Zum Wochenende hin erfasst die Kaltfront eines Ostseetiefs den Alpenraum und bringt vor allem der Osthälfte des Landes Schauer und Gewitter. Der Samstag präsentiert sich im Osten stark bewölkt, mit schauerartigem Regen zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Mittelburgenland. Im Westen und Süden zeigt sich das Wetter freundlicher, und im Verlauf des Nachmittags setzt sich die Wetterberuhigung schrittweise auch in der Osthälfte durch.

Gewitter am Sonntag

Der Sonntag bringt entlang der Alpennordseite zunächst dichte Bewölkung, ehe sich die Sonne im Tagesverlauf zunehmend durchsetzt. Im zentralen und östlichen Bergland nimmt die Neigung zu Schauern und Gewittern zu, der Westen bleibt überwiegend trocken.

Vor allem im Süden und Südosten sind am Nachmittag kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.