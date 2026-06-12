Nordafrika-Hitze rollt an: Wien knackt 39-Grad-Marke

Eine Hitzeblase aus Nordafrika rollt auf Österreich zu – und die Temperaturen könnten historische Marken erreichen.

Das ECMWF (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage), eines der zuverlässigsten Wettermodelle der Welt, weist seit mehreren Tagen auf eine bevorstehende Hitzewelle in Österreich hin. Das Modell stützt sich auf Milliarden von Wetterdaten, die laufend aktualisiert werden, und gilt vor allem für den Vorhersagezeitraum von drei bis zehn Tagen als besonders präzise.

Hitzeblase naht

Zur Wochenmitte verlagert sich eine Hitzeblase von Nordafrika in Richtung Mitteleuropa. Während im Osten Österreichs am Dienstag noch angenehme 27 Grad zu erwarten sind, klettern die Höchstwerte am Mittwoch bereits auf 32 Grad – und die Nächte bringen mit Tiefstwerten von 24 Grad kaum Abkühlung. Am Donnerstag werden für Wien und Umgebung 34 Grad prognostiziert, wobei das Marchfeld als besonders hitzeanfällige Region gilt. Dort könnten die Temperaturen nachts nicht unter 27 Grad sinken.

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Den Scheitelpunkt der Hitzewelle erwartet das ECMWF am Wochenende. Für Freitag werden im Weinviertel, entlang der March sowie in Teilen Wiens bis zu 37 Grad vorhergesagt. Linz soll 35 Grad erreichen, Salzburg bleibt mit rund 30 Grad vergleichsweise moderat. Am Samstag könnten an der Thaya im Weinviertel 38 Grad gemessen werden, in Wien werden erneut 37 Grad erwartet, in Linz 36.

Rekorde am Sonntag

Am Sonntag könnten Temperaturrekorde fallen: Die ECMWF-Modellkarte zeigt für 20 Uhr am nordöstlichen Stadtrand Wiens 39 Grad an, im übrigen Stadtgebiet 38 Grad. Wenn Österreich am Montagabend im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft auf Argentinien trifft, sollen in Wien zwischen 34 und 37 Grad herrschen.

Empfohlen wird, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten und Schatten aufzusuchen.