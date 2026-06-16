Pier 22, Copa Beach & Co: Wien weitet Angebot für kostenlosen Badespaß aus

Wien baut seinen Vorsprung als Badestadt weiter aus – mit neuen Uferflächen, die keinen Cent kosten.

Mit dem Sommer vor der Tür zeigt sich Wien von seiner zugänglichsten Seite: Die Zwei-Millionen-Metropole hält ein breites Spektrum an kostenlosen Zugängen zu Naturgewässern bereit und treibt deren Ausbau gezielt voran. Neue Badeplattformen, naturnahe Aufenthaltsflächen, zeitgemäße Freizeitprojekte und gepflegte Grünräume haben Orte wie die Donauinsel und die Alte Donau zu festen Anlaufpunkten im Wiener Sommerleben gemacht.

Mit mehr als 40 Uferkilometern gehört die Donauinsel zu den meistbesuchten Sommerzielen der Stadt. Einst in den 1970er-Jahren als Hochwasserschutzanlage konzipiert, laden entlang der Insel heute zahlreiche Badestellen zum kostenlosen Eintauchen in die Neue Donau ein. Die Entstehungsgeschichte dieses Stadtprojekts lässt sich noch bis Ende August im Wien Museum nachverfolgen.

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Pier 22 & Copa Beach

Als jüngster Anziehungspunkt mit besonderem Reiz hat sich der Pier 22 auf der Donauinsel etabliert. Das rund 13.000 m² große Freizeitareal – früher unter dem Namen Sunken City bekannt – liegt unmittelbar bei der Reichsbrücke und vereint konsumfreie Aufenthaltsbereiche, Badeplattformen, Wasserzugänge, ein breites Sportangebot mit überdachtem Multifunktionssportfeld und Fitnessbereich, Duschmöglichkeiten sowie weitläufige Liegewiesen zu einem Gesamtangebot direkt am Wasser. Vor wenigen Wochen wurde als abschließendes Highlight das dritte und letzte der insgesamt drei Lokale mit Blick auf die Neue Donau eröffnet.

„Während in anderen Bundesländern Wasserzugänge zunehmend privatisiert werden, der freie Zugang zum Wasser immer schwieriger wird, geht Wien seit Jahren den umgekehrten Weg: Wir öffnen und attraktivieren Flächen und bauen das kostenlose Freizeitangebot laufend weiter aus. In Wien gibt es mittlerweile mehr als 63 Kilometer frei zugängliche Ufer entlang der Naturgewässer mit einem europaweit einzigartigen Angebot an kostenlosen Bade- und Freizeitmöglichkeiten – vom heuer fertiggestellten Pier 22 über den Copa-Beach an der Neuen Donau bis zum Arbeiter*innenstrand und zahlreichen Badeplattformen und Stegen an der Alten Donau“, so die für Wiens Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima anlässlich einer Anfragebeantwortung heute im Gemeinderat.

Am Pier 22 lasse sich beispielhaft ablesen, wie Wien seine Naturgewässer schrittweise weiterentwickelt. „Wir haben hier aus der ehemaligen Sunken City ein Freizeitparadies mit U-Bahn-Anschluss direkt am Wasser geschaffen, mit Badeplattformen, Liegewiesen, Fitnessbereich und überdachter Sportfläche. Es gibt auch gastronomische Angebote, aber die stehen nicht im Vordergrund – wichtig war uns hier konsumfreie Flächen für unterschiedlichste Nutzungen zu schaffen – und das ist uns sehr gut gelungen, wie die hohen Besucherzahlen zeigen“, betont Sima.

Urbanes Strandgefühl vermittelt der Copa Beach – ehemals als Copa Cagrana bekannt – mit seinen Sandflächen, Liegebereichen und dem unverwechselbaren Ambiente unmittelbar an der Neuen Donau, gegenüber dem Pier 22. Ein moderner Gastronomiemix rundet das Gesamtbild ab.

Der Arena Beach in der Kaisermühlenbucht punktet mit einem großzügigen, auf Familien ausgerichteten Sandstrand, klimagerechten Arena-Terrassen und einer flachen Badezone, die sich besonders für Kinder eignet.

Die Piratbucht wiederum zieht mit einem rund 200 Meter langen Sandstrand, naturnahen Badeeinstiegen und schattigen Ruhebereichen unter altem Baumbestand an.

Auch der Familienbadestrand am Ufer der Neuen Donau bietet auf einer Länge von 250 Metern einen besonders kinderfreundlichen Zugang zum Wasser. Vorgelagerte kleine Inseln halten den Wellenschlag fern und sorgen so für ein sicheres Badeerlebnis.

Alte Donau

Neben der Donauinsel zählt die Alte Donau zu den beliebtesten Naherholungsgebieten der Stadt. Das traditionsreiche Areal verbindet naturnahe Idylle mit einem breiten Angebot an konsumfreien Badeplätzen und überzeugt durch ausgezeichnete Wasserqualität, großzügige Liegewiesen, schattige Aufenthaltsbereiche und frei zugängliche Badeanlagen. Das bewährte Mähmanagement der Wiener Gewässer trägt wesentlich dazu bei, dass die Alte Donau ihre hervorragende Wasserqualität beibehält, Schwimmerinnen und Schwimmern ungetrübten Badegenuss ermöglicht und gleichzeitig als ökologisch wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten bleibt.

Zu den meistgenutzten Badeplätzen an der Alten Donau gehört der Arbeiter*innenstrand. Er gilt nicht nur als eine der bedeutendsten Grünraumrückgaben der vergangenen Jahrzehnte direkt am Wasser – die 23.000 m² große Liegefläche wurde darüber hinaus um naturnahe Wasserzugänge ergänzt.

Die Strombucht am Dampfschiffhaufen mit ihrer weitläufigen Wiesenfläche steht seit 2016 der Öffentlichkeit offen. Auf rund 6.000 m² lässt sich hier nach Belieben entspannen, schwimmen und die Sonne genießen.

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot entlang der Oberen Alten Donau umfassend ausgebaut. Mit dem neuen Bank Austria Park wurde ein weiterer Meilenstein bei der öffentlichen Grünraumrückgabe gesetzt: Auf insgesamt 28.000 m² können Besucherinnen und Besucher Werke internationaler Kunstschaffender entdecken – kuratiert von Andre Heller – und den Ausflug mit einem Sprung ins Wasser verbinden. Vier neue Badestege und fünf Schwimmplattformen an der Oberen Alten Donau schaffen zusätzliche Aufenthaltsflächen direkt am Wasser und ermöglichen einen komfortablen Einstieg ins kühle Nass.