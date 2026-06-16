Sonne trügt: Heftige Gewitter treffen Österreich noch heute Abend

Der freundliche Auftakt des Tages täuscht über das hinweg, was meteorologisch folgt: Über Österreich nimmt die Wetterunbeständigkeit wieder zu. Während sich am Morgen vielerorts noch die Sonne zeigt, schieben sich von Westen und Nordwesten her im Tagesverlauf dichte Wolkenfelder ins Land, die bis zum Nachmittag weite Teile des Bundesgebiets erfassen. Begleitet werden sie von gebietsweisem, teils schauerartigem Regen.

Ab dem Nachmittag steigt in mehreren Regionen die Gewittergefahr spürbar an. Besonders im Süden und Südosten des Landes ist gegen Abend mit der Entwicklung von Gewittern zu rechnen. Lokal können dabei kräftige Regengüsse und kurze Windböen auftreten.

Unruhige Nacht

Zuvor klettern die Temperaturen noch auf angenehme 22 bis 27 Grad. Auch die Nacht bringt keine Wetterberuhigung: Bei wechselnder Bewölkung ziehen immer wieder Schauer durch, und vor allem im Süden und Südosten sind lokale Gewitter bis in die späten Nachtstunden hinein möglich. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 17 Grad.

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Das wechselhafte Muster setzt sich am Mittwoch fort. Zwar ist die Sonne insgesamt häufig zu sehen, doch die warme Luftmasse begünstigt die Entstehung zahlreicher Quellwolken, aus denen im Tagesverlauf erneut Schauer und vereinzelt auch Gewitter hervorgehen können.

Schwerpunkt Alpennordseite

Die größten Regenmengen werden derzeit vom Tiroler Unterland über Salzburg bis ins Salzkammergut erwartet, wo die Schauer zeitweise kräftiger ausfallen können. An der Alpennordseite und im Bergland frischt der Westwind phasenweise lebhaft auf.

Trotz der instabilen Wetterlage bleibt der sommerliche Charakter erhalten.

Nach Frühtemperaturen zwischen 11 und 17 Grad werden tagsüber 24 bis 30 Grad erreicht.