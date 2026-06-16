Stau-Wochenende in Österreich: Diese Routen werden zur Geduldsprobe

Großevents, Volksmengen, volle Straßen: Dieses Wochenende wird Österreichs Verkehrsnetz auf eine harte Probe gestellt.

Wer dieses Wochenende mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf einiges gefasst machen. Der ARBÖ warnt vor massiven Verkehrsbehinderungen in weiten Teilen Österreichs – ausgelöst durch eine Häufung von Großveranstaltungen und Sportevents, die Zehntausende Besucherinnen und Besucher auf die Straßen locken werden. Staus, überfüllte Parkplätze und teils erhebliche Verzögerungen sind auf zahlreichen Routen zu erwarten.

Kärnten im Fokus

Den stärksten Druck wird Kärnten spüren, wo gleich zwei Großereignisse parallel über die Bühne gehen. Am Wörthersee steht von 15. bis 21. Juni das Internationale Sportwagenfestival in Velden am Wörthersee im Kalender – ein Magnet für Enthusiasten und Schaulustige gleichermaßen. Auf der A2 bei den Auffahrten Velden-Ost und Velden-West sowie auf der B83 durch Velden am Wörthersee, Pörtschach am Wörthersee und Krumpendorf am Wörthersee ist mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, vor allem an den Wochenendtagen.

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Im Ortszentrum von Velden am Wörthersee selbst wird die Parkplatzsituation zur echten Geduldsprobe. Der ARBÖ empfiehlt, frühzeitig loszufahren und auf die ausgewiesenen Parkflächen auszuweichen. Gleichzeitig verwandelt sich Klagenfurt am Wörthersee von 18. bis 21. Juni in einen internationalen Sporttreffpunkt: Die United World Games, einer der bedeutendsten Jugend-Mehrsportbewerbe weltweit, bringen tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren Begleitpersonen in die Landeshauptstadt. Auf der A2, der S37, der B70 und den innerstädtischen Hauptverkehrsadern ist mit spürbaren Verzögerungen zu rechnen.

Weitere Behinderungen

Auch in Niederösterreich steht ein verkehrsreicher Abend bevor. Am 20. Juni wird in der Wachau die traditionelle Sommersonnenwende gefeiert – ein Ereignis, das alljährlich Tausende an die Donau zieht. In den Abendstunden ist auf der B3 und der B33 zwischen Krems an der Donau, Dürnstein, Weißenkirchen in der Wachau und Spitz an der Donau mit stockendem Verkehr zu rechnen.

Im Salzkammergut dreht sich am 21. Juni alles um Kondition und Landschaft: Beim beliebten 5-Seen-Radmarathon führt die Strecke rund um Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee, Hallstättersee und Attersee. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss auf der A1 bei der Ausfahrt Mondsee sowie auf den Landesstraßen B154, B158, B151, B152 und B145 mit Behinderungen rechnen.

Im Zentrum von Mondsee sind rund um die Rennorganisation vorübergehende Sperren und Einschränkungen geplant.