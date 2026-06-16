Massencrash: Seniorin fährt mit Elektromobil auf Radrennstrecke (VIDEO)

Ein Elektromobil auf der Rennstrecke – und plötzlich liegt das Peloton auf dem Asphalt. Beim Saarland Trofeo sorgt eine Seniorin für ein folgenschweres Chaos.

Schock mitten im Rennen: Beim Saarland Trofeo ist es am Sonntag zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Auf der L105 im Mandelbachtaler Ortsteil Habkirchen fuhr eine Seniorin mit ihrem Elektromobil auf die laufende Rennstrecke – und löste damit einen Massencrash aus. Der niederländische Juniorenfahrer Paul Vriesman traf als Erster auf die Frau und konnte dem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen. Insgesamt stürzten drei Fahrer. Schwere Verletzungen trug nach aktuellem Stand keiner von ihnen davon.

🚨 Wth?! 😱 An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B — Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026

Vriesmans Reaktion

Vriesman selbst meldete sich kurz darauf über Instagram zu Wort und veröffentlichte Videoaufnahmen des Unfalls. In seinem Kommentar schrieb er: „Ein heftiger Sturz, aber es sieht so aus, als wäre ich relativ glimpflich davongekommen und hätte keine größeren Verletzungen davongetragen. So hatte ich mir den Abschluss meiner ersten Rennwoche nach ein paar Monaten Reha allerdings nicht vorgestellt … Ich habe diese Woche große Fortschritte gemacht, um wieder zu meiner alten Form zurückzufinden. Schade, dass ich das Saarland Trofeo auf diese Weise vorzeitig beenden musste – wegen einer älteren Dame, die einfach in ihrer eigenen Welt lebte.“

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Rennen fortgesetzt

Warum die Seniorin mit ihrem Gefährt auf die gesperrte Strecke geriet, ist bislang ungeklärt. Laut einem Bericht der Saarbrücker Zeitung ermittelt die Polizei noch zu den Hintergründen. Die Polizeiinspektion Homburg teilte laut Medienberichten mit, dass es sich bei der Frau um eine 82-Jährige aus der Gemeinde Mandelbachtal handelte. Trotz des Vorfalls wurde das Rennen nicht abgebrochen.

Die vierte und damit letzte Etappe des internationalen Junioren-Straßenrennens wurde planmäßig zu Ende gefahren. Den Gesamtsieg der Trofeo 2026 sicherte sich der Norweger Sindre Orholm-Lonseth.