Streaming-Szene trauert: Adam Wolke mit nur 36 Jahren gestorben

Die deutsche Streaming-Szene trauert um Adam Wolke: Der als SkylineTV bekannte Streamer ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben.

Der deutsche Streamer Adam Wolke, der in der Community vor allem unter dem Namen SkylineTV bekannt war, ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner langjährigen Weggefährten Jens „Knossi“ Knossalla und Verena Ullrich erlitt Wolke eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas. Beide machten die Nachricht von seinem Tod am 20. Oktober öffentlich. Wolkes Management bestätigte den Todesfall anschließend ebenfalls.

Zarbex‘ Abschied

Nach Bekanntwerden seines Todes wandte sich auch Streamer Zarbex an die Öffentlichkeit und sprach offen über seinen Schmerz. Er schilderte, wie plötzlich die Situation gekommen sei und wie unvorbereitet Wolkes Umfeld davon getroffen wurde. „Ich weiß nicht, wo ich mit den Gefühlen hin soll“, sagte Zarbex. Der letzte gemeinsame Livestream mit Wolke habe im Europa-Park in Rust stattgefunden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Zarbex erklärte außerdem, dass einige Menschen aus Wolkes Umfeld bereits vor der öffentlichen Bekanntgabe von seinem kritischen Zustand gewusst hätten. Man habe bewusst versucht, zunächst nichts nach außen dringen zu lassen, damit die Situation im privaten Umfeld in Ruhe geregelt werden könne.

Gleichzeitig hätten die Streamer versucht, ihren Alltag fortzuführen und nach außen Normalität zu bewahren. „Wir haben versucht weiterzumachen, irgendwie Fröhlichkeit nach außen zu tragen“, schilderte Zarbex. Für viele Zuschauer kam die Nachricht deshalb völlig überraschend. „Er hat es leider nicht geschafft“, sagte Zarbex am Ende seines Statements.