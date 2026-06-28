1.000 Hitzetote in elf Tagen: Frankreich zieht erschreckende Bilanz

Elf Tage Extremhitze, Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke – Frankreich zieht eine erschreckende Bilanz.

Die anhaltende Hitzewelle in Frankreich hat nach Angaben der Gesundheitsbehörde Santé publique France seit Mittwoch zu rund 1.000 Sterbefällen geführt, die über das sonst übliche Maß hinausgehen. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, sind davon in erster Linie Menschen ab 65 Jahren betroffen.

Die vorliegenden Zahlen gelten ausdrücklich als vorläufig und dürften die tatsächliche Situation noch unterschätzen. Der überwiegende Teil der zusätzlichen Todesfälle ereignete sich im privaten Wohnumfeld. Besonders hart traf es die Region Île-de-France, zu der auch die Hauptstadt Paris zählt.

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Die Behörde rief in diesem Zusammenhang dazu auf, Verantwortung füreinander zu übernehmen: „Dies sei eine Erinnerung daran, wie wichtig Solidarität gegenüber denjenigen Menschen sei, die isoliert lebten oder in tiefer Einsamkeit, auch in urbanen Regionen.“

Europäische Dimension

Nach elf aufeinanderfolgenden Tagen mit extremen Temperaturen von über 40 Grad in weiten Landesteilen gingen die Werte am Sonntag erstmals wieder leicht zurück. Die Hitzewelle beschränkt sich dabei nicht auf Frankreich allein – auch große Teile Europas sind derzeit von den extremen Bedingungen betroffen.

Wissenschaftler sehen in der Intensität der aktuellen Hitzewelle einen Zusammenhang mit dem fortschreitenden Klimawandel.