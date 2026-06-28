„Es klang wie Donner“: Erdbeben erschüttert Balkan

Ein lauter Knall, dann bebt die Erde: Die Bewohner rund um Zadar erlebten am Sonntag einen ungewöhnlichen Moment.

Am Sonntag gegen 11.25 Uhr wurde die Region rund um Zadar von einem Erdbeben erfasst, das die Bevölkerung in mehreren umliegenden Ortschaften aufschreckte. Offizielle Angaben zu Magnitude und Epizentrum lagen zunächst nicht vor, doch beim Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrum (EMSC) gingen innerhalb weniger Minuten mehr als hundert Meldungen betroffener Bürgerinnen und Bürger ein. Berichte über Schäden an Gebäuden oder verletzte Personen gibt es bislang nicht.

Rätselhaftes Geräusch

Auffällig war vor allem, dass das Beben von einem markanten Geräusch begleitet wurde – und genau das beschäftigte viele Bewohner offenbar mehr als die Erschütterung selbst. „Es klang wie Donner“, schilderte ein Nutzer auf der EMSC-Plattform, andere sprachen von einer „starken Explosion“ oder beschrieben „ein Beben von mehreren Sekunden, verbunden mit einem lauten Knall“.

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Mehrere Meldungen stimmten darin überein, dass das Geräusch dem eigentlichen Erdstoß vorausging – erst der Lärm, dann das kurze Zittern des Bodens.

Offizielle Daten ausstehend

Die zuständigen seismologischen Dienste kündigten an, in Kürze offizielle Daten zu Stärke, Tiefe und Lage des Epizentrums zu veröffentlichen.