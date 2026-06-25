Nach schweren Erdbeben in Venezuela: Putin spricht Angehörigen sein Beileid aus

Zwei Erdbeben in Sekunden, Notstand ausgerufen, Tausende in Gefahr – Venezuela erlebt eine Katastrophe mit ungewissem Ausmaß.

Innerhalb von Sekunden erschütterten zwei schwere Erdbeben am Mittwochabend die venezolanische Hauptstadt Caracas und weite Teile des Landes. Das erste Beben erreichte eine Magnitude von 7,2 und ereignete sich um 18.04 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von knapp 22 Kilometern. Nur Augenblicke später folgte ein noch stärkeres Nachbeben der Stärke 7,5 – mit dem Epizentrum rund 23 Kilometer südöstlich von Yumara, diesmal in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern.

Katastrophales Ausmaß

Die US-amerikanische Erdbebenwarte USGS (United States Geological Survey) warnt vor einem katastrophalen Ausmaß der Folgen. Ihren Berechnungen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Todesopfer 10.000 übersteigt, bei 44 Prozent – die Wahrscheinlichkeit für mehr als 100.000 Tote wird sogar mit 30 Prozent beziffert. Venezuela hat angesichts der Lage den Notstand ausgerufen. Bislang wurden mindestens 32 Todesopfer bestätigt, rund 700 Menschen wurden verletzt. Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der Todesopfer mittlerweile auf mindestens 164 gestiegen, mindestens 971 Menschen wurden verletzt.

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Putins Kondolenz

Aus Moskau meldete sich Präsident Wladimir Putin mit einem Kondolenzschreiben zu Wort. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu wandte er sich darin an Venezuelas Staatschefin Delcy Rodriguez, übermittelte den Angehörigen der Opfer sein Beileid und wünschte den Verletzten baldige Genesung. „Wir bringen unsere Solidarität und Unterstützung für das befreundete venezolanische Volk in diesem schweren Moment zum Ausdruck“, ließ Putin über den Kreml ausrichten.