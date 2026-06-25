Trümmer, Staub, Panik: Mann filmt Flucht durch einstürzendes Stiegenhaus (VIDEO)

Trümmer, Staub, Panik – ein virales Video zeigt, was Venezuelas schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Sekunden anrichten.

Ein auf der Plattform X kursierendes Video versetzt derzeit Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke in Schrecken: Zu sehen ist ein Mann, der in sichtlicher Panik ein Stiegenhaus hinabläuft, während um ihn herum das Haus zu bröckeln beginnt und im Hintergrund das Chaos der Erschütterungen zu hören ist. Dem Posting zufolge soll ein Venezolaner die Aufnahme gemacht haben, während er sein Gebäude während der Erdbeben zu Fuß verließ.

Das beschädigte Stiegenhaus, die herabgefallenen Trümmer und die sichtliche Hast des Mannes vermitteln eindringlich, wie rasch ein alltäglicher Moment in eine lebensbedrohliche Lage umschlagen kann. Gerade dieser Clip, der sich in kürzester Zeit massenhaft verbreitete, veranschaulicht eine der gefährlichsten Eigenschaften von Erdbeben: Die Zeit zum Reagieren ist verschwindend gering.

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Venezolano se graba corriendo las escaleras de su edificio mientras ocurría los dos terremotos que azotaron Venezuela, se pueden ver como las escaleras están agrietadas. pic.twitter.com/PWcRqTq87I — 🇻🇪 amilcarrock 🇺🇦 (@amilcarrock) June 25, 2026

Solche Aufnahmen zirkulieren derzeit in großer Zahl durch die sozialen Netzwerke und spiegeln die Angst der betroffenen Bevölkerung wider. Dennoch ist bei derartigen Videos aus Krisengebieten Zurückhaltung angebracht: Weder der genaue Aufnahmeort noch der exakte Zeitpunkt des Clips lassen sich unabhängig vollständig bestätigen. Unbestritten bleibt jedoch, dass die gezeigten Bilder zu den zahlreichen Berichten über massive Schäden, Panik und Fluchtbewegungen nach den Beben in Venezuela passen.

Schwere Erdbeben

Am Mittwochabend erschütterten zwei schwere Erdbeben Venezuela. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lagen die Magnituden bei 7,2 und 7,5, wobei sich beide Beben innerhalb weniger Sekunden im Norden des Landes, nahe der Karibikküste, ereigneten. Mehrere Regionen rund um die Hauptstadt Caracas sowie der Bundesstaat La Guaira zählten zu den am stärksten betroffenen Gebieten.

Aktuellen Berichten zufolge kamen mindestens 32 Menschen ums Leben, mehr als 700 wurden verletzt. Die Behörden schlossen nicht aus, dass die Opferzahlen noch weiter steigen werden. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, Rettungskräfte durchsuchten die Trümmer nach Überlebenden.

Darüber hinaus wurden Stromausfälle, beschädigte Infrastruktur und unterbrochene Verkehrsverbindungen gemeldet. Die venezolanische Regierung rief den Notstand aus. Der internationale Flughafen Simón Bolívar nahe Caracas wurde vorübergehend gesperrt, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel stellten ihren Betrieb ein. In mehreren Regionen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, beschädigte Gebäude zu verlassen und wegen möglicher Nachbeben im Freien zu bleiben.

Nachbeben erwartet

Die Behörden gehen weiterhin davon aus, dass Nachbeben zu erwarten sind. Rettungsteams arbeiten unter erschwerten Bedingungen, während viele Menschen die Nacht aus Furcht vor weiteren Einstürzen außerhalb ihrer Wohnungen verbrachten. Aus dem Ausland wurde bereits Hilfe angeboten.

Für Venezuela zählen die Beben zu den schwersten seismischen Ereignissen der vergangenen Jahrzehnte. Als besonders verheerend gilt laut USGS die geringe Tiefe des stärkeren Bebens: Das zweite Beben der Magnitude 7,5 lag nur etwa zehn Kilometer unter der Erdoberfläche und konnte dadurch an der Oberfläche besonders verheerende Schäden anrichten. Nach Angaben der ARD-Tagesschau und des Fachportals Erdbebennews handelt es sich um das schwerste Erdbebenereignis in Venezuela seit mindestens 100 Jahren und zugleich um die stärksten registrierten Beben im Norden des Landes seit dem historischen Caracas-Erdbeben von 1812.