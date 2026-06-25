4,1 Millionen auf einen Schlag – ein Bundesland dominiert den Lotto-Mittwoch

Ein einziges Bundesland räumt gleich zweimal ab – und das mit Millionenbeträgen. Die Steiermark erlebt einen historischen Lotto-Mittwoch.

Die Steiermark hat sich bei den Ziehungen des vergangenen Mittwochs als klarer Abräumer erwiesen: Sowohl der Solo-Sechser bei „6 aus 45″ als auch der Solo-Joker gingen in das grüne Herz Österreichs. Ein im östlichen Teil des Bundeslandes abgegebener Normalschein mit zehn angekreuzten Tipps brachte seinen Besitzer mit dem achten Tipp auf die sechs richtigen Zahlen – und damit auf einen Vierfachjackpot im Wert von mehr als 4,1 Millionen Euro.

Auch beim Joker blieb der Gewinn in der Steiermark. Ein EuroMillionen Quicktipp mit dem entscheidenden „Ja“ zur richtigen Joker Zahl bescherte dem Spielteilnehmer einen Sologewinn von rund 208.000 Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Weitere Gewinner

Den Fünfer mit Zusatzzahl teilten sich Oberösterreich und Tirol: In jedem der beiden Bundesländer wurde ein Gewinn von mehr als 65.500 Euro erzielt. Während in Oberösterreich ein Normalschein zum Erfolg führte, war es in Tirol ein Quicktipp.

Bei LottoPlus blieb ein Sechser aus, weshalb die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Insgesamt 44 Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer erhalten dadurch jeweils rund 7.700 Euro. Beim nächsten LottoPlus Sechser, der im Rahmen einer Bonus-Ziehung am Freitag ausgespielt wird, wartet ein Betrag von rund 100.000 Euro.

Diese Bonus-Ziehung findet am Freitag, den 26. Juni 2026, im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien am Rennweg 44 in Wien-Landstraße statt.