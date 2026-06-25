Hitze im Büro, Kühle zuhause – doch wer einfach bleibt, wo es angenehmer ist, riskiert mehr als Schweiß.

Während die eigene Wohnung angenehm temperiert bleibt, steht im Büro meist die Luft – Fenster bringen kaum Abhilfe, eine Klimaanlage fehlt. An besonders heißen Tagen stellen sich viele Beschäftigte dieselbe Frage: Reicht es, dem Arbeitgeber mitzuteilen, dass man von zuhause aus arbeitet, weil die Bedingungen dort schlicht besser sind?

Für Österreich ist die arbeitsrechtliche Antwort eindeutig: Nein – nicht ohne ausdrückliche Zustimmung. Unangenehme Temperaturen im Büro begründen keinen automatischen Anspruch auf Homeoffice. Arbeitnehmer sind nicht berechtigt, eigenmächtig dem Betrieb fernzubleiben oder den Arbeitstag kurzerhand in die eigenen vier Wände zu verlegen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Telearbeit braucht Vereinbarung

Seit Jahresbeginn 2025 hat sich auch die rechtliche Terminologie verändert: Statt von Homeoffice spricht man nun von Telearbeit – also dem Arbeiten außerhalb des Betriebs, sei es zuhause oder an einem anderen vereinbarten Ort. Das Telearbeitsgesetz ist als Änderung des bisherigen Homeoffice-Paragrafen des § 2 AVRAG gestaltet und trat in Österreich mit 01.01.2025 in Kraft, wobei Telearbeit regelmäßig erbrachte Arbeitsleistungen unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie in der eigenen Wohnung oder einer sonstigen nicht zum Unternehmen gehörenden Örtlichkeit umfasst. Der entscheidende Grundsatz bleibt dabei unverändert: Telearbeit setzt eine beiderseitige Vereinbarung voraus und kann von keiner Seite einseitig eingefordert werden.

In der Praxis bedeutet das: Wer über eine bestehende Homeoffice- oder Telearbeitsvereinbarung verfügt, kann diese je nach Regelung auch an Hitzetagen nutzen. Wer hingegen keine solche Vereinbarung hat, sollte nicht einfach per Nachricht ankündigen, wegen der Kühle zuhause zu bleiben. Ohne Zustimmung des Arbeitgebers drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Dennoch sind Arbeitgeber nicht berechtigt, Hitze im Büro schlicht hinzunehmen. Die österreichische Arbeitsstättenverordnung (AStV) schreibt für Arbeitsräume mit geringer körperlicher Belastung, etwa Büros, eine Raumtemperatur zwischen 19 und 25 Grad Celsius vor; dabei darf die Lufttemperatur 25 Grad Celsius nicht übersteigen. Bei mittlerer Belastung liegt die Grenze bei 24 Grad. Können diese Werte witterungsbedingt nicht eingehalten werden, sind Arbeitgeber verpflichtet, gegenzusteuern. Die Verpflichtung der Arbeitgeber zu gesundheitlich zuträglichen Temperaturen in Arbeitsräumen ergibt sich ausdrücklich aus § 28 der österreichischen Arbeitsstättenverordnung (AStV).

Als zulässige Maßnahmen gelten unter anderem frühzeitiges Lüften, Beschattung der Fenster, der Einsatz von Ventilatoren, das Abschalten nicht benötigter Wärmequellen sowie zusätzliche Pausen, die Bereitstellung von Getränken oder eine Anpassung der Arbeitszeiten. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Installation einer Klimaanlage besteht jedoch nicht.

Kommunikation statt Eigenmacht

Genau deshalb ist die Frage nach Homeoffice bei Hitze in vielen Fällen weniger eine juristische als eine kommunikative Angelegenheit. Wer nachweisen kann, dass er zuhause konzentrierter, gesünder und mit geringerer Belastung arbeitet, hat sachlich gute Argumente auf seiner Seite – ein Rechtsanspruch leitet sich daraus jedoch nicht ab.

Zu beachten ist außerdem: Hitze allein rechtfertigt kein unentschuldigtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz. Wer sich gesundheitlich tatsächlich nicht in der Lage sieht zu arbeiten, muss sich ordnungsgemäß krankmelden – das ist etwas grundlegend anderes als selbständig beschlossenes Homeoffice.

Für Arbeitnehmer empfiehlt sich daher ein aktives Vorgehen: Statt eigenmächtig zuhause zu bleiben, sollte das Gespräch mit dem Vorgesetzten gesucht werden. Wer regelmäßig überhöhte Temperaturen im Büro feststellt, sollte diese dokumentieren, den Betriebsrat einschalten und konkrete Verbesserungsmaßnahmen einfordern.

Auf Arbeitgeberseite wiederum genügt es nicht, sommerliche Hitze als unvermeidliche Begleiterscheinung der Jahreszeit abzutun. Die gesetzliche Fürsorgepflicht verpflichtet sie dazu, die Gesundheit ihrer Beschäftigten aktiv zu schützen.

Zuhause arbeiten ist bei Hitze möglich – allerdings nur dann, wenn der Arbeitgeber sein Einverständnis gibt oder bereits eine entsprechende Vereinbarung besteht.