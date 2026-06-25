Messer, Tritte, Schreie – Nachbarn retten schwangere Frau in Wien

Hilferufe aus einer Wiener Wohnung – und dahinter steckt ein erschreckender Verdacht. Ein Mann sitzt in Haft.

Schreie aus einer Wohnung in Wien-Favoriten haben am Mittwochmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 23-jährige Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihr Lebensgefährte befindet sich in Haft.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr, als Bewohner des Hauses die Hilferufe der Frau hörten und umgehend den Polizeinotruf wählten. Beamte der Polizeiinspektion Keplergasse trafen kurz darauf in der Wohnung ein und nahmen einen 27-jährigen tunesischen Staatsangehörigen fest.

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Ihm wird zur Last gelegt, seine 23-jährige Lebensgefährtin geschlagen und getreten sowie sie mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Schwangerschaft als Auslöser

Die Frau trug laut Polizei Verletzungen im Gesicht sowie Schürfwunden am Körper davon. Zudem klagte sie über Schmerzen im Bauchbereich, nachdem der 27-Jährige ihr dorthin getreten haben soll.

Als mutmaßlicher Auslöser der Gewalt gilt der Umstand, dass die 23-Jährige von einem anderen Mann schwanger sein soll. Die Berufsrettung Wien versorgte die Frau noch vor Ort und transportierte sie anschließend in ein Spital.

Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Er befindet sich in Haft.