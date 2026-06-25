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Tragischer Fund

Drei Leichen im Marchfeldkanal entdeckt – Ermittlungen laufen

Drei Leichen im Marchfeldkanal entdeckt – Ermittlungen laufen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein gemeinsamer Ausflug, dann tagelange Stille – die Suche nach drei Männern im Bezirk Korneuburg endete mit einem tragischen Fund.

Im Bezirk Korneuburg hat eine mehrtägige Vermisstensuche am Donnerstagmorgen ein erschütterndes Ende gefunden: Im Marchfeldkanal nahe Gerasdorf bei Wien wurden die Leichen von drei Männern entdeckt, nach denen zuvor intensiv gefahndet worden war.

Wie der KURIER berichtet, hatten die drei Männer gemeinsam einen Ausflug unternommen. Als sie über mehrere Tage hinweg nicht zurückkehrten und unerreichbar blieben, wurde eine Suchaktion eingeleitet – an deren Ende der Fund der drei Toten stand.

Ermittlungen aufgenommen

Die Bergung der Leichen aus dem Marchfeldkanal übernahmen Feuerwehrtaucher der Berufsfeuerwehr Wien.

Wie es zu dem Tod der drei Männer kommen konnte, ist bislang ungeklärt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Seit den Morgenstunden des Donnerstags sind zudem Tatortspezialisten vor Ort, die am Fundort Spuren sichern und zur Aufklärung des Vorfalls beitragen sollen.

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KO KOSMO-Redaktion
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