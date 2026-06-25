Kein Ende in Sicht: Entgleisung legt Serbiens Hauptbahnstrecke lahm

Ein entgleister Güterzug legt eine der wichtigsten Bahnverbindungen Serbiens lahm – und ein Ende der Unterbrechung ist nicht in Sicht.

Nach einem Güterwaggon-Unglück in der Nähe von Stalac ist die Bahnverbindung zwischen Nis und Belgrad seit mehr als einem Tag unterbrochen. Ein Güterzug entgleiste am Mittwoch kurz nach fünf Uhr morgens zwischen den Stationen Stevanac und Braljina – und noch immer rollt auf dieser wichtigen Strecke kein einziger Zug, wie das Portal *Juzne vesti* berichtet.

Zugausfälle bestätigt

Der serbische Bahnbetreiber Srbijavoz bestätigte, dass aufgrund der beeinträchtigten Streckenkapazitäten zwei Verbindungen ersatzlos ausfallen: der Zug von Nis in Richtung Zemun, der planmäßig um 12:25 Uhr abfahren sollte, sowie die Gegenverbindung vom Belgrader Hauptbahnhof nach Nis um 13:39 Uhr. Das Unternehmen bat die betroffenen Fahrgäste um Verständnis.

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Wann der reguläre Betrieb auf der Strecke wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit nicht bekannt.

Srbijavoz machte bislang keine Angaben zum voraussichtlichen Ende der Störung.