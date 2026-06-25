Fünfer im Zeugnis: Was Eltern jetzt auf keinen Fall tun sollten

Zeugnistag: Für manche Familien beginnt danach ein Balanceakt zwischen Enttäuschung und Zusammenhalt.

Mit dem nahenden Ende des Schuljahres rückt für viele Familien ein Moment heran, der gemischte Gefühle weckt: die Zeugnisausgabe. Während Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gleichermaßen auf die wohlverdiente Sommerpause warten, bringt das Zeugnis nicht für alle Beteiligten gute Nachrichten. Ein oder mehrere Nicht Genügend können die Stimmung erheblich trüben – für Kinder und Eltern gleichermaßen.

Wer als Kind oder Jugendlicher nicht weiß, wie er die schlechte Nachricht zu Hause überbringen soll, kann sich vertraulich und kostenlos an die Notrufnummer 147 wenden. Für Eltern haben die Expertinnen von elternseite.at, dem Beratungsangebot für Eltern und Bezugspersonen von Rat auf Draht, hilfreiche Empfehlungen zusammengestellt.

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Schlechte Noten einordnen

Zunächst ein wichtiger Grundsatz: Schlechte Noten sind kein Abbild der tatsächlichen Intelligenz oder der Fähigkeiten eines Kindes. Sie spiegeln eine momentane Situation wider, nicht mehr. Wer diesmal einen oder mehrere Fünfer im Zeugnis hat, ist damit nicht dauerhaft festgelegt.

Auch ein Fünfer im Jahreszeugnis führt nicht zwingend zur Wiederholung des Schuljahres. Die sogenannte Nachprüfung im Herbst, der Nachzipf, eröffnet die Möglichkeit, die Note noch auszubessern. Dabei gilt: Kinder brauchen zunächst ausreichend Erholung, bevor das Lernen für die Nachprüfung beginnt. Die Ferien sind zur Regeneration da – Lernen unter Zeitdruck in letzter Minute ist in jedem Fall zu vermeiden.

Selbst wenn das Ergebnis enttäuschend ist, haben sich die meisten Kinder nach besten Kräften bemüht und sind mit der Situation selbst unzufrieden. Eltern sollten diese Anstrengungen anerkennen. Anstelle von Kritik braucht das Kind die Sicherheit, dass die Eltern hinter ihm stehen.

Der gemeinsame Blick nach vorne – was lässt sich tun? – ist hilfreicher als Vorwürfe. Positive Aspekte verdienen besondere Aufmerksamkeit: gute Leistungen in anderen Fächern, besondere Talente oder Stärken, die das Kind mitbringt. Eltern, die auf Mitgefühl und Rückhalt statt auf Anschuldigungen setzen, stärken das Selbstwertgefühl ihres Kindes – und ein gestärktes Kind lernt in Zukunft besser.

Strafen vermeiden

Dass Eltern angesichts schlechter Noten auch Frustration empfinden, ist verständlich. Dennoch ist der Griff zu Verboten als Reaktion auf schwache schulische Leistungen wenig zielführend. Strafen verschlechtern in der Regel nur das familiäre Klima, das ohnehin schon angespannt ist.

Ob Spielverbot, kein Streaming oder kein Handy – solche Maßnahmen sind in dieser Situation eher kontraproduktiv. Ferien bleiben Ferien: Auch Kinder mit einem schlechten Zeugnis haben das Recht auf Erholung und Abstand vom Schulalltag. Eine echte Auszeit schafft die Voraussetzung dafür, danach wieder motiviert weiterzumachen.

Gemeinsam sollte überlegt werden, welche Ursachen hinter den schlechten Noten stecken könnten. Ein konkreter Plan für die Zukunft gibt Orientierung und Sicherheit – sowohl für das Kind als auch für die Eltern, deren eigene Bedürfnisse dabei ebenfalls eine Rolle spielen dürfen.

Wenn gemeinsames Lernen regelmäßig in Streit endet, ist das keine Seltenheit. In solchen Fällen lohnt es sich, Unterstützung von außen zu suchen – sei es durch Bekannte, Nachbarn oder Verwandte, die beim Lernen helfen können, oder durch professionellen Nachhilfeunterricht. Auch das Team von elternseite.at steht zur Verfügung; Beratungstermine können online unter elternseite.at gebucht werden.

Darüber hinaus besteht in Kooperation mit der Schulpsychologie Österreich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine spezielle Beratungsmöglichkeit für schulbezogene Anliegen. Die schulpsychologischen Beratungsangebote sind freiwillig, vertraulich und kostenlos und können direkt über die österreichweite Hotline 0800 211 320 in Anspruch genommen werden. In Wien stellt die Stadt mit der „Wiener Lernhilfe“ jährlich rund 1.000 kostenlose Nachhilfekurse an etwa 140 Schulen, VHS-Standorten sowie als Online-Kurse zur Verfügung.