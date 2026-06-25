Seltenstes Naturphänomen Europas: „Theiss-Blüte“ in Serbien beginnt

Millionen Insekten, nur Stunden Zeit – ein seltenes Naturschauspiel kehrt zurück und zieht Beobachter in seinen Bann.

Tanzen bis zum Umfallen – dieses Motto gilt für eines der seltensten Naturphänomene Europas, das sich rund um die serbische Kleinstadt Kanjiža entfaltet. Die sogenannte Theiss-Blüte setzt ein: Millionen Eintagsfliegen schlüpfen gleichzeitig, schwärmen in der Abenddämmerung, paaren sich – und sterben nur wenige Stunden später. Was bleibt, ist ein Fluss, dessen Oberfläche wirkt, als wäre sie mit Blütenblättern übersät.

Bei der Theiss-Eintagsfliege handelt es sich um das größte Insekt dieser Gattung überhaupt: Bis zu zwölf Zentimeter lang, mit einer Flügelspannweite von rund sieben Zentimetern. Ihr Lebenslauf gehört zu den dramatischsten, die die Natur kennt. Bis zu drei Jahre verbringen die Larven im Schlamm des Flussgrundes – um nach dem Aufstieg an die Oberfläche nur wenige Stunden zu existieren.

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Das Spektakel ereignet sich in der Regel Mitte Juni, sobald die Wassertemperatur die Marke von 21 Grad Celsius überschreitet. Was zunächst mit einzelnen Exemplaren beginnt, entwickelt sich binnen weniger Tage zu einem Massenschwarm, der nachmittags die gesamte Flussoberfläche einhüllt. Die intensivste Phase dauert drei bis fünf Tage und ist vor allem zwischen 16 und 19 Uhr zu erleben.

Dieses Naturereignis ist weit mehr als ein regionaler Schatz Serbiens und Ungarns – es zählt weltweit zu den Raritäten. Einst war die Eintagsfliege in ganz Europa heimisch, heute hat sie sich auf die Flussbecken von Theiss und Jangtse in China zurückgezogen. Experten beobachten, dass die Blütenpracht der Theiss in den vergangenen Jahren wieder zugenommen hat – unter anderem als Folge des Baus zahlreicher Kläranlagen im ungarischen Oberlauf des Flusses. Die Theiss-Eintagsfliege Palingenia longicauda steht in Ungarn unter strengem Naturschutz; ihr gesetzlich festgelegter Naturschutzwert beträgt 10.000 Forint pro Exemplar.

Naturwunder Schweiz

Für ein beeindruckendes Naturschauspiel muss man jedoch nicht bis nach Serbien reisen. Das 600-Einwohner-Dorf Elm im Kanton Glarus wird zweimal jährlich – im Frühling und im Sommer – zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Lichtereignisses: Dann fällt das Sonnenlicht durch das Martinsloch und taucht den Kirchturm des Dorfes in ein goldenes Leuchten. Das Lichtspiel dauert kaum fünf Minuten – das nächste Mal ist es am 29. und 30. September 2026 zu beobachten.

Die Perseiden sind kein exklusiv schweizerisches Phänomen – als Sternschnuppenregen erreichen sie hierzulande im August ihren Höhepunkt. Was die Schweiz jedoch besonders macht, ist die Gantrisch Dark Sky Zone des gleichnamigen Naturparks, der aktiv gegen Lichtverschmutzung vorgeht und als einziger Naturpark der Schweiz das Dark-Sky-Zertifikat trägt. Laut der Sternwarte Eschenberg entfalten die Perseiden ihre stärkste Wirkung am 13. August 2026 zwischen vier und sechs Uhr morgens.

Glühwürmchen Verzascatal

Während Sternschnuppen den Nachthimmel erleuchten, sorgen Glühwürmchen dafür, dass auch am Boden die Dunkelheit aufbricht. Besonders eindrucksvoll lässt sich dieses Phänomen im Tessiner Verzascatal beobachten – ähnlich wie bei der Theiss-Blüte entsteht das Lichtspektakel im Zuge der Paarungszeit von Ende Mai bis Mitte Juni.

Wenn in der Abenddämmerung die Männchen mit leuchtenden Signalen um die Weibchen werben und diese darauf antworten, verwandelt sich das Tal in eine beinahe magische Szenerie aus Licht und Leben.