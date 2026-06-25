Mexiko-Siegesfeier endet blutig: Auto rast durch Menge (VIDEO)

Ein Moment der Euphorie endet in Chaos und Blut: Mitten in den WM-Feiern Mexikos wird eine Menschenmenge zum Ziel eines Autofahrers.

Während in Mexiko Hunderttausende den 3:0-Sieg der Nationalmannschaft gegen Tschechien feierten, überschattete ein schwerer Zwischenfall die Siegesfeiern: Ein Autofahrer fuhr in Cabo San Lucas in eine jubelnde Menschenmenge und verletzte dabei mindestens 17 Personen, eine davon schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wie Alberto Renteria Santana, Generalsekretär des Stadtrats, bestätigte.

Vorfall in Cabo San Lucas

Der Vorfall ereignete sich auf dem Boulevard Lazaro Cardenas im Ferienort Cabo San Lucas, Baja California Sur. Ein schwarzes Fahrzeug fuhr zunächst langsam in die Menschenmenge, kam kurz zum Stillstand und wurde daraufhin von mehreren Personen heftig durchgerüttelt. Unmittelbar danach gab der Fahrer Gas und durchfuhr die Menge auf einer Strecke von rund 30 Metern, bevor ein Poller das Fahrzeug zum Stehen brachte.

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Der Fahrer wurde noch am Unfallort festgenommen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen, der Bereich rund um den Unfallort ist weiträumig abgeriegelt. Ob der Mann durch das Verhalten der feiernden Menge in Panik geraten war, ist bislang ungeklärt.

ACHTUNG: Verstörende Szenen!

Kritik in sozialen Netzwerken

In sozialen Netzwerken richtete sich die Kritik auch gegen jene Personen, die das Fahrzeug zuvor durchgeschüttelt und mit Bier übergossen hatten. In Videos, die dort kursierten, ist zu sehen, wie der Fahrer nach dem Vorfall von mehreren Personen aus dem Auto gezerrt und körperlich angegangen wird – erst das Eintreffen von Polizei- und Rettungskräften beendete die Situation.

Auslöser der Feierlichkeiten war der 3:0-Erfolg des Co-Gastgebers Mexiko im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Tschechien, mit dem die Mannschaft den Gruppensieg sicherte und den Einzug in die K.o.-Phase perfekt machte.