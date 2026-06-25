Dieser Kater tippt besser als alle WM-Experten zusammen (VIDEO)

Ein Kater aus Nordirland mischt die Fußball-WM auf – und seine Trefferquote lässt so manchen Experten alt aussehen.

Ein Kater, der Fußballergebnisse vorhersagt – was nach einem schlechten Witz klingt, hat sich im Netz längst zu einem veritablen Phänomen entwickelt. Der einjährige Britisch-Kurzhaar-Kater Billy, auf Instagram unter dem Namen Billy Heartnose bekannt, soll laut einem Bericht von Index bereits eine beachtliche Reihe von Spielen der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko korrekt getippt haben. Das Verfahren dahinter ist denkbar unkompliziert: Vor jedem Anpfiff legen seine Besitzer zwei Länderflaggen vor ihn aus – und Billy zeigt mit der Pfote, welche Mannschaft seiner Einschätzung nach als Sieger vom Platz gehen wird.

Aufgezogen wurde Billy einst von der Tierschutzorganisation USPCA (nordirische Tierschutzbehörde), von der ihn sein heutiges Zuhause als Jungtier übernahm. Seinen Beinamen „Heartnose“ verdankt er einem markanten Muster auf der Nase. Seine Besitzer beschreiben ihn als ausgesprochen kommunikatives Tier: Billy drücke sich nicht allein über Lautäußerungen aus, sondern setze auch gezielt Körpersprache ein, um seine Wünsche zu signalisieren – sei es der Wunsch nach einem Ausflug nach draußen oder nach einem Snack.

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Billys Ursprung

Hinter dem Internetauftritt des tierischen Orakels stehen Linka Lin und Mark Kelly aus dem nordirischen Newry. Dass ihr Kater einmal Schlagzeilen machen würde, hätten die beiden nach eigenen Angaben nie erwartet. Die Idee sei eher beiläufig entstanden: Linka brachte eines Tages mehrere kleine Flaggen mit nach Hause, und da die WM zu diesem Zeitpunkt gerade lief, beschlossen die beiden kurzerhand, auszuprobieren, ob Billy spontan eine davon auswählen würde.

Seitdem verfolgen zahlreiche Fußballfans seine Prognosen auf Instagram mit wachsendem Interesse. Besonders bemerkenswert: Billy soll eine ganze Reihe von Partien richtig vorhergesagt haben. Index spricht sogar von 21 Spielen, die nicht mit einem Unentschieden endeten und die der Kater korrekt einschätzte.

Makellos ist seine Bilanz allerdings nicht – bei einem Spiel lag Billy offenbar falsch, als er Südkorea auswählte, das am Ende gegen Südafrika den Kürzeren zog.

Seinen Anhängern scheint das wenig auszumachen: Für viele ist Billy ungeachtet dieses Ausrutschers das charmanteste Orakel des gesamten Turniers.

Reaktionen im Netz

Die beiden Besitzer begegnen dem Rummel um ihren Kater mit Gelassenheit und Humor. Für sie sei Billy trotz seiner neu gewonnenen Bekanntheit schlicht ihr Kater geblieben. Er selbst scheine von seiner Rolle als kleiner Online-Influencer völlig unbeeindruckt – einzig die gestiegene Zahl an Leckerlis dürfte ihm nicht entgangen sein.

Die Resonanz im Netz fällt größtenteils herzlich aus. Viele Fans nehmen Billys Tipps mit einem Schmunzeln hin, selbst wenn er nicht die von ihnen favorisierte Mannschaft auswählt. Andere erklären sinngemäß, dass sie ihm sein Urteil allein wegen seines Aussehens sofort nachsehen würden.

Seine nächste Prognose steht ebenfalls schon fest: Für das Spiel Japan gegen Schweden, das heute Nacht um 1 Uhr angepfiffen wird, setzt Billy mit seiner Pfote auf Japan.