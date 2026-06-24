Elfmeter-Revolution: FIFA will Regeln mitten im Turnier ändern

Ein Münzwurf zu viel – und die FIFA zieht die Konsequenzen. Noch vor dem WM-Achtelfinale könnte sich eine altbekannte Regel grundlegend ändern.

Die FIFA denkt über eine Vereinfachung des Elfmeterschießens nach. Konkret geht es darum, die Zahl der Münzwürfe vor einem Shootout von zwei auf einen zu reduzieren – ein Schritt, der unnötige Verzögerungen im Spielablauf beseitigen soll. Wie das Portal „The Athletic“ berichtet, könnte die neue Regelung bereits ab der K.-o.-Phase der laufenden Weltmeisterschaft greifen, die am 28. Juni beginnt.

Bislang sieht das Regelwerk des International Football Association Board, kurz IFAB, zwei separate Münzwürfe vor: Der erste legt fest, welches Team das Elfmeterschießen eröffnet, der zweite bestimmt, auf welches Tor geschossen wird. Genau diesen doppelten Prozess will die FIFA nun straffen.

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Neuer Münzwurf-Modus

Dem Vernehmen nach soll künftig ein einziger Münzwurf genügen. Wer ihn gewinnt, entscheidet selbst, welchen der beiden Vorteile er in Anspruch nehmen möchte – Schussreihenfolge oder Torwahl. Den verbleibenden Vorteil erhält automatisch der Gegner.

Damit wäre ausgeschlossen, dass eine Mannschaft beide Entscheidungen für sich beanspruchen kann. Zuletzt hatte genau das für Aufsehen gesorgt: Im Champions-League-Finale gewann Paris Saint-Germain beide Münzwürfe und durfte sowohl die Reihenfolge als auch das Tor frei wählen. PSG setzte sich am 31. Mai im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durch, nachdem die Partie nach Verlängerung 1:1 endete.

IFAB-Zustimmung ausstehend

Beschlossene Sache ist die Neuregelung allerdings noch nicht. Die FIFA ist auf die Zustimmung des IFAB angewiesen, das als weltweit zuständiges Gremium über das Fußballregelwerk wacht. Kommt die Freigabe rechtzeitig, könnte die geänderte Praxis bereits in den K.-o.-Spielen der Weltmeisterschaft zur Anwendung kommen. Laut Sportschau gelten neue IFAB-Regeln bereits bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Offen bleibt dabei, ob die Anpassung im Anschluss verbindlich für alle Wettbewerbe gelten würde oder ob es den jeweiligen Turnierveranstaltern überlassen bliebe, die neue Regel zu übernehmen.