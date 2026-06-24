Wichtiger Sieg gegen Katar – doch Bosnien muss noch zittern

Bosnien siegt, träumt weiter – und könnte bald auf Deutschland treffen. Der Weg dorthin war alles andere als leicht.

Bosnien und Herzegowina hält die Hoffnung auf das erste K.o.-Runden-Ticket bei einer Fußball-Weltmeisterschaft weiter aufrecht. Gegen Katar setzte sich die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez in Seattle mit 3:1 durch – ein Sieg, der mehr Mühe kostete als erwartet, aber am Ende Bestand hatte. Mit nun vier Zählern steht Bosnien in der Gruppe B auf Platz drei – die Chancen auf den Einzug als Dritter sind damit weiter intakt.

Kerim Alajbegovic traf in der 29. Minute zum 1:0, Sultan Al-Brake lenkte einen Schuss von Edin Dzeko in der 34. Minute entscheidend ins eigene Netz, und Ermin Mahmic sorgte in der 80. Minute für den Schlusspunkt. Hassan Al-Haydos erzielte in der 42. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Katar. Für Dzeko, der sein 150. Länderspiel bestritt, war es ein besonderer Abend – auch wenn der Innenpfosten in der 38. Minute einen eigenen Treffer des Gelsenkirchener Aufstiegshelden verhinderte.

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Mühsamer Sieg

Die Bosnier erwischten einen engagierten Start und stellten Katars Schlussmann Mahmud Abunada früh vor Aufgaben. Der Gegner, der nach der roten Karte gegen Assim Madibo geschwächt angetreten war, fand unter Trainer Julen Lopetegui aber rasch zur Stabilität. Katar verteidigte diszipliniert und eng gestaffelt, Bosnien biss sich daran die Zähne aus und suchte sein Heil zunehmend in Distanzschüssen.

Alajbegovic hatte damit Erfolg, kurz darauf erzwang Dzeko das Eigentor von Al-Brake – doch der Pfosten verwehrte dem 40-Jährigen den eigenen Jubel. Mit wachsendem Vorsprung ließ Bosnien die Konzentration sinken, und Al-Haydos bestrafte das eiskalt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte rettete erneut das Aluminium – diesmal beim Schuss von Pedro Miguel – vor dem Ausgleich.

Katar trat nach der Pause mutiger auf, blieb gefährlich und lauerte konsequent auf Fehler des Führenden. Bosnien bemühte sich um Spielkontrolle, ohne sie wirklich herzustellen. Dzeko verfolgte die Schlussphase schließlich von der Bank aus – nach seiner Auswechslung in der 63. Minute war dem Kapitän die Unzufriedenheit deutlich anzusehen.

Katars bitteres Aus

Mahmic übernahm Dzekos Platz und trug sich am Ende selbst in die Torschützenliste ein. Für Katar bedeutet das Aus eine bittere Wiederholung: Der Wüstenstaat, der sich nach seiner Rolle als WM-Gastgeber 2022 erstmals auf sportlichem Weg für das Turnier qualifiziert hatte, scheitert erneut in der Vorrunde.

Bosnien dagegen träumt weiter – bei einem Weiterkommen als Dritter käme das Team von Barbarez in einem möglichen Sechzehntelfinale auch als Gegner für Deutschland infrage.

Es wäre bei erst zweiter WM-Teilnahme nach 2014 der größte Erfolg der Fußballgeschichte des Landes.