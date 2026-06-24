Sieg oder Ende des Traums: Bosnien gegen Katar vor dem Spiel der Entscheidung

Für die Zmajevi gibt es heute Abend kein Zurück mehr – Seattle wird zur Schicksalsarena einer ganzen Nation.

Für die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina steht am Mittwochabend das bisher wichtigste Spiel dieser Weltmeisterschaft bevor. Im letzten Gruppenspiel trifft die Auswahl von Teamchef Sergej Barbarez in Seattle auf Katar – und die Ausgangslage ist klar: Nur ein Sieg hält den Traum von der K.o.-Phase am Leben.

Bosnien braucht einen Sieg

Nach dem 1:1 gegen Kanada und der deutlichen 1:4-Niederlage gegen die Schweiz steht Bosnien-Herzegowina in Gruppe B derzeit bei einem Punkt. Katar hat ebenfalls einen Zähler auf dem Konto, während Kanada und die Schweiz mit jeweils vier Punkten an der Spitze liegen. Für die „Zmajevi“ bedeutet das: Ein Remis reicht nicht, eine Niederlage wäre das sichere Aus. Gegen Katar muss Bosnien-Herzegowina gewinnen, um zumindest als Drittplatzierter weiter auf den Einzug in die nächste Runde hoffen zu dürfen.

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Mit einem Sieg würde Bosnien-Herzegowina sehr wahrscheinlich den dritten Platz in der Gruppe belegen. Da acht der zwölf drittplatzierten Teams in die K.o.-Phase einziehen, hätte die Mannschaft von Barbarez weiterhin realistische Chancen auf das Weiterkommen. Entscheidend könnte am Ende jedoch die Tordifferenz werden. Bosnien-Herzegowina steht aktuell bei 2:5 Toren, weshalb ein möglichst klarer Erfolg gegen Katar die Ausgangslage deutlich verbessern würde.

Platz zwei ist nur noch Theorie

Theoretisch wäre sogar noch Platz zwei möglich. Dafür müsste Bosnien-Herzegowina allerdings nicht nur Katar deutlich besiegen, sondern gleichzeitig auf eine hohe Niederlage Kanadas hoffen. Da der Rückstand in der Tordifferenz sehr groß ist, wäre dafür ein gemeinsamer Umschwung von mindestens neun Toren nötig – ein Szenario, das zwar rechnerisch möglich, aber wenig realistisch ist.

Viel wahrscheinlicher ist daher der Kampf um einen der besten dritten Plätze. Genau deshalb darf Bosnien-Herzegowina gegen Katar nicht nur auf Sieg spielen, sondern muss auch darauf achten, defensiv stabil zu bleiben. Katar zeigte im bisherigen Turnier zwei unterschiedliche Gesichter: Gegen die Schweiz holte die Mannschaft einen Punkt und bewies, dass sie unangenehm sein kann. Gegen Kanada setzte es hingegen eine deutliche Niederlage, die vor allem defensive Schwächen offenbarte.

Balance statt kopfloser Offensive

Für die „Zmajevi“ wird es deshalb auf die richtige Balance ankommen. Bosnien-Herzegowina muss das Spiel kontrollieren, darf aber nicht kopflos angreifen. Jede Nervosität, jeder Ballverlust im Zentrum und jede offene Umschaltsituation könnte Katar gefährlich machen. Nach der klaren Niederlage gegen die Schweiz wird zudem eine Reaktion erwartet – spielerisch, mental und kämpferisch.

Auch Sergej Barbarez machte vor dem entscheidenden Spiel deutlich, dass seine Mannschaft nicht mit einer defensiven Grundhaltung auftreten will. „Unser Ziel ist es nie, uns 90 Minuten lang zu verteidigen. Es gibt in jedem Spiel Phasen, in denen man dem Gegner bewusst etwas mehr Ballbesitz lässt. Das hängt auch vom Gegner und vom Spielplan ab“, erklärte der Teamchef. Gleichzeitig betonte er, dass die Ausgangslage eindeutig sei: „Ein Sieg bringt uns weiter in die Rechnung. Dann werden wir sehen, wessen Wille größer ist.“

Alle Augen auch auf Schweiz gegen Kanada

Dass Bosnien-Herzegowina von vielen als Favorit gesehen wird, will Barbarez nicht überbewerten. „Das ändert nichts an unserem Zugang. Wenn man auf die FIFA-Weltrangliste schaut, steht Katar vor uns. Sie sind nicht zufällig dort, sie mussten dafür Spiele gewinnen. Jede Mannschaft hat ihren Plan – wir genauso wie Katar“, sagte Barbarez.

Parallel zum Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar findet auch das zweite Spiel der Gruppe B zwischen der Schweiz und Kanada statt. Der endgültige Tabellenstand wird daher erst nach dem Schlusspfiff auf beiden Plätzen feststehen. Für Bosnien-Herzegowina zählt jedoch zunächst nur eines: die eigene Aufgabe erfüllen. Nur mit einem Sieg gegen Katar bleibt der Traum von der historischen K.o.-Phase am Leben.