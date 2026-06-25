Nach Sturz vom Rad: Sechsjährige von Bus überfahren

Ein Nachmittag in Kißlegg endet mit einer Tragödie. Ein Kind auf dem Fahrrad, ein Linienbus und ein tragischer Unfall.

In Kißlegg, im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, ist am Nachmittag ein sechsjähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem Linienbus ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 16:30 Uhr in der Parkstraße. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen konnte das Leben des Mädchens nicht mehr gerettet werden.

Fahrer unter Schock

Der Busfahrer, ein 48-jähriger Mann, erlitt durch das Ereignis einen Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Unfallzeitpunkt waren keine Fahrgäste an Bord. Angehörige und Augenzeugen wurden von Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung betreut.

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Wie es zu dem Unglück kommen konnte, soll nun ein Gutachter untersuchen. Die Parkstraße wurde nach dem Unfall bis in den Abend hinein gesperrt.