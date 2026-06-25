100.000 Tote befürchtet: Notstand nach Doppel-Erdbeben ausgerufen (VIDEOS)

Innerhalb von Sekunden verwandeln zwei Megabeben Venezuela in eine Katastrophenzone – mit Folgen, die das Land noch lange erschüttern werden.

Zwei schwere Erdbeben haben Venezuela in kurzer Abfolge getroffen und in der Hauptstadt Caracas massive Zerstörungen hinterlassen. Die US-amerikanische Erdbebenwarte USGS verzeichnete für das erste Beben eine Magnitude von 7,2, für das zweite eine von 7,5 – damit zählen beide zu den weltweit stärksten Erschütterungen des laufenden Jahres. Das Epizentrum des ersten Bebens, das sich am Mittwoch um 18:04 Uhr ereignete, lag 24 Kilometer östlich von San Felipe im Nordwesten des südamerikanischen Landes, in einer Tiefe von 21,9 Kilometern.

Das zweite Beben folgte nur wenige Kilometer weiter nördlich – laut USGS lagen zwischen beiden Erschütterungen lediglich 39 Sekunden. Interimspräsidentin Delcy Rodriguez sprach von bereits 20 registrierten Nachbeben.

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Massive Zerstörungen

Rodriguez bestätigte mindestens 32 Todesopfer sowie mehr als 700 Verletzte, wies jedoch darauf hin, dass aus dem an Caracas angrenzenden Bundesstaat La Guaira – dem am schwersten betroffenen Gebiet – noch keine vollständigen Daten vorlägen. Die USGS schätzt die mögliche Gesamtzahl der Todesopfer auf 10.000 bis 100.000. In Caracas verließen Menschen in Scharen ihre Gebäude und verharrten auf offenen Flächen; viele standen sichtlich unter Schock, als sie eingestürzte Fassaden und auf die Straße gefallene Möbel wahrnahmen.

Rettungskräfte suchen seither in den Trümmern nach Verschütteten. Allein in der Küstenstadt Tucacas werden 15 Menschen unter den Überresten eines eingestürzten fünfstöckigen Gebäudes vermutet, wie der Gouverneur des Bundesstaates Falcon, Victor Clark, dem Fernsehsender VTV mitteilte. Rund 22 Verletzte werden dort in Kliniken behandelt.

In zwei Stadtvierteln der Hauptstadt, in denen Restaurants und Geschäfte normalerweise regen Betrieb verzeichnen, stiegen dichte Staubwolken auf. Im Stadtteil Altamira wurde ein 22-stöckiges Hochhaus nahezu vollständig zerstört. Im benachbarten Bezirk Chacao konnten laut Bürgermeister Gustavo Duque 18 Menschen lebend aus einem Gebäude geborgen werden.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Lokale Medien meldeten erhebliche Schäden am Flughafen der Hauptstadt, wo Teile des Daches einbrachen und ebenfalls Staubwolken aufzogen; der Flugbetrieb wurde eingestellt. In einem Krankenhaus in Caracas stürzten Deckenplatten herab, in anderen Kliniken wurde das Personal für die Nachtschicht aufgestockt, um der Vielzahl an Verletzten Herr zu werden. Mobilfunk, Internet und Stromversorgung fielen in Teilen des Landes aus.

Die venezolanische Regierung rief den Notstand aus. In einer Ansprache bezeichnete Präsidentin Rodriguez das Ereignis als einen „Vorfall mit schwerwiegenden Folgen“ und erklärte die Rettungsarbeiten zur obersten Priorität. Schulen bleiben geschlossen, der Zugverkehr wurde eingestellt.

Innenminister Diosdado Cabello hatte zuvor erklärt, das Beben sei in mehreren Bundesstaaten wahrgenommen worden, und von „alarmierenden Situationen“ mit eingestürzten Häusern im Stadtteil Altamira gesprochen. Er appellierte an die Bevölkerung, im Freien zu bleiben, da Nachbeben weitere Schäden verursachen könnten. Die Behörden ordneten zudem an, die Gaszufuhr zu unterbrechen, um Explosionen zu verhindern.

Total devastation in Venezuela following a powerful earthquake. Up to 100,000 people are feared dead. Pray for them, they didn’t deserve this. pic.twitter.com/heMpFeO9Y4 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 25, 2026

Das US-Außenministerium richtete nach eigenen Angaben einen Krisenstab ein, um in Abstimmung mit der venezolanischen Regierung Such- und Rettungsteams sowie humanitäre und medizinische Hilfe zu entsenden. Auch US-Präsident Donald Trump sicherte rasche Unterstützung zu. Die beiden Beben seien von „massivem Ausmaß“ gewesen und hätten zu einer „verheerenden Zahl Toter“ geführt, schrieb Trump, ohne dabei anzugeben, auf welche Informationen er seine Aussage zur Opferzahl stützte.

„Wir werden für unsere neuen und großartigen Freunde da sein“, schrieb er – eine Formulierung, die offenkundig auf die Übergangsregierung in Caracas abzielte. Zu den zu erwartenden Folgen ergänzte er: „Die ersten Berichte sind nicht gut!!!“

Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele kündigte auf der Plattform X an, 300 Rettungskräfte und Sanitäter sowie 50 Tonnen Hilfsgüter für den Einsatz in Caracas bereitzustellen. Auch Brasilien und weitere Staaten signalisierten ihre Hilfsbereitschaft. Das US-Tsunami-Warnzentrum gab eine Warnung für Puerto Rico, die Jungferninseln sowie die vor der venezolanischen Küste gelegenen Inseln Aruba, Curaçao und Bonaire heraus, die jedoch nach rund einer Stunde wieder aufgehoben wurde.

Beben vor Japan

Kurz nach den Beben in Venezuela registrierten Messstationen auch vor der japanischen Küste ein Erdbeben der Stärke 7,2 – eine zunächst gemeldete Magnitude von 6,9 wurde von der Japanischen Meteorologischen Agentur nachträglich nach oben korrigiert. Das Beben hatte seinen Herd in einer Tiefe von rund 50 Kilometern. Die japanische Wetterbehörde sah keine Veranlassung, eine Tsunami-Warnung aufrechtzuerhalten.

Die betroffene Region war in den vergangenen Monaten wiederholt von starken Erdbeben heimgesucht worden, darunter eines im Dezember, das eine einwöchige Mega-Erdbeben-Warnung ausgelöst hatte. Das Beben ereignete sich während des morgendlichen Berufsverkehrs in Nordostjapan und war auch in Tokio leicht zu spüren. Regierungssprecher Minoru Kihara teilte mit, dass zunächst keine Verletzten oder Sachschäden gemeldet worden seien.

Ministerpräsidentin Sanae Takaichi erklärte in Tokio, das Notfallteam der Regierung stelle „das Leben der Menschen an erste Stelle“ und werte die Lage aus, um bei Bedarf Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Sie rief die Bewohner der betroffenen Gebiete zur Vorsicht auf, da weitere Nachbeben nicht ausgeschlossen seien. Aufnahmen des öffentlich-rechtlichen Senders NHK zeigten Berichte aus mehreren betroffenen Städten, darunter Sendai und Morioka: Das Beben sei über einige Minuten spürbar gewesen, Schäden seien jedoch nicht festgestellt worden.

Die East Japan Railway Co. stoppte vorübergehend mehrere Hochgeschwindigkeits- und Regionalzüge, um die Sicherheit der Strecken zu überprüfen.