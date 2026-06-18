Leichtes Erdbeben ließ Österreich erzittern

Ein Grollen in der Nacht, zitternde Gegenstände – Tirol spürte am Mittwochabend die Kraft aus dem Untergrund.

Am Mittwochabend registrierte der österreichische Erdbebendienst Geosphere Austria ein leichtes Erdbeben in der Nähe von Telfs im Bezirk Innsbruck-Land in Tirol. Der Erdstoß ereignete sich um 21.19 Uhr und wies eine Magnitude von 2,2 auf.

Spürbar, kein Schaden

In Telfs sowie den umliegenden Ortschaften war das Beben einem Teil der Bevölkerung deutlich spürbar. Wie Geosphere Austria mitteilte, erschraken dabei einzelne Personen, leichte Bewegungen von Gegenständen wurden beobachtet, und ein hörbares Grollen begleitete das Ereignis.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gebäudeschäden sind laut Erdbebendienst bei einer Stärke dieser Größenordnung nicht zu erwarten.

Meldung erwünscht

Geosphere Austria ruft die Bevölkerung dazu auf, Wahrnehmungen über das Online-Formular auf der Website des Dienstes zu melden, die App QuakeWatch Austria zu nutzen oder schriftliche Rückmeldungen an die Adresse Hohe Warte 38, Wien-Döbling, zu übermitteln.