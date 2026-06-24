Lebensgefährte zerrt Frau aus Auto und würgt sie: Drei Verletzte

Ein Angriff mitten im Berufsverkehr, drei Verletzte, ein Flüchtiger – und zivile Helfer, die nicht wegschauten.

Montagfrüh gegen 7.45 Uhr kam es in der Villacher Gaswerkstraße zu einem Gewaltvorfall, der mehrere Personen in Mitleidenschaft zog. Zeugen beobachteten, wie ein 38-jähriger Mann eine 46-jährige Frau aus einem Fahrzeug zerrte, sie am Hals packte und auf sie einschlug. Zwei Bedienstete der Stadt Villach griffen daraufhin beherzt ein, um die Frau zu schützen – einer von ihnen wurde dabei verletzt.

Der Angreifer, der Lebensgefährte der Frau, ergriff anschließend zu Fuß die Flucht.

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Polizist greift ein

Ein Polizeibeamter, der zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst war, bemerkte die Situation und handelte sofort. Er nahm die Verfolgung auf und stellte den Flüchtenden rasch. Als er versuchte, den Mann festzuhalten, eskalierte die Situation: „Der Mann wurde daraufhin noch aggressiver und verletzte auch den Polizeibeamten“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten den Vorfall.

Gemeinsam mit den städtischen Mitarbeitern, die zuvor bereits die Frau in Sicherheit gebracht hatten, gelang es schließlich, den 38-Jährigen zu überwältigen. „Mit vereinten Kräften fixierten sie ihn bis zum Eintreffen der Streife am Boden.“

Festnahme und Anzeige

Der Mann wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt. Neben seiner Lebensgefährtin erlitten auch der Polizeibeamte und einer der städtischen Mitarbeiter Verletzungen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 38-Jährige auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung sowie des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Zusätzlich wurde gegen ihn ein Annäherungs- und Betretungsverbot verhängt.