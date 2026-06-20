Ein Kleinkind mittendrin, Messer im Einsatz, zwei Verletzte: In Wien-Brigittenau eskaliert ein alter Nachbarschaftsstreit auf offener Straße.

In Wien-Brigittenau sind am Freitagnachmittag zwei frühere Nachbarn in einen gewaltsamen Streit geraten, bei dem beide Beteiligten Stich- und Schnittverletzungen davontrugen. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest.

Den Ausgangspunkt des Geschehens bildete ein Übergriff auf den 34-Jährigen vor einem Gastgarten: Ein 41-Jähriger lauerte ihm dort auf, schlug ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf – während der Mann seine zweieinhalbjährige Tochter an der Hand hielt – und flüchtete anschließend. Eine Zeugin brachte das Kleinkind in das Lokal in Sicherheit, woraufhin der Angegriffene die Verfolgung aufnahm.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Messer im Einsatz

In der Leithastraße kam es schließlich zu einem Kampf, bei dem Messer zum Einsatz kamen. Der 41-Jährige erlitt dabei mehrere Stichverletzungen, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 34-Jährige, der sich zwischenzeitlich wieder zu dem Lokal begeben hatte, vor dem alles begonnen hatte, musste medizinisch versorgt werden.

Vorgeschichte enthüllt

Gegenüber der Polizei schilderte der 34-Jährige, sein ehemaliger Nachbar habe ihn zunächst mit Vorwürfen aus vergangenen Zeiten konfrontiert und ihn dann angegriffen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich soll sich der 41-Jährige seinerzeit durch den 34-Jährigen und dessen Frau belästigt und verfolgt gefühlt haben. Darüber hinaus soll er bereits einige Stunden vor den Messerattacken die Ehefrau des jüngeren Mannes beim Joggen abgefangen und sie mit einem Küchenmesser bedroht haben.

Auf diesen Vorfall habe der 34-Jährige laut Dittrich damit reagiert, dass er seine Wohnung selbständig mit einem Messer verlassen habe. Der 41-Jährige konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen bislang noch nicht befragt werden; die Ermittlungen dauern an.