Erdbeben-Albtraum in Venezuela: Zahl der Toten steigt auf 589, 50.000 vermisst gemeldet

Venezuela kämpft nach zwei verheerenden Erdbeben um jedes Leben – und das volle Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar.

Zwei schwere Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 haben am Mittwochabend den Norden Venezuelas erschüttert und eine Katastrophe ausgelöst, deren Ausmaß sich erst allmählich abzeichnet. Besonders stark getroffen wurden die im Norden und im Zentrum des Landes gelegenen Bundesstaaten Carabobo und Yaracuy an der Karibikküste sowie der Küstenbundesstaat La Guaira. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt oder wurden schwer beschädigt, unter den Trümmern werden noch immer viele Menschen vermisst.

Steigende Opferzahlen

Die Zahl der Todesopfer klettert weiter nach oben: Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez gab am Freitag bei einem Treffen mit Militär und Behördenvertretern bekannt, dass mindestens 589 Menschen ums Leben gekommen sind. Bereits am Vorabend hatte die Regierung von rund 4.300 Verletzten gesprochen.

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Ob sich unter den Todesopfern auch deutsche Staatsbürger befinden, war laut Auswärtigem Amt am Freitag weiterhin unklar.

Internationale Hilfe angelaufen

Zwei Tage nach den Erdbeben meldete die venezolanische Übergangsregierung, dass internationale Rettungsteams und Hilfslieferungen aus mehreren Ländern im Katastrophengebiet eingetroffen seien. Darunter sind auch deutsche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und Unterstützung der Bundeswehr.