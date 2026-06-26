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Todesstrafe

Britin in Dubai angeklagt: Droht ihr die Todesstrafe durch Erschießungskommando?

Britin in Dubai angeklagt: Droht ihr die Todesstrafe durch Erschießungskommando?
Foto: iStock, Screenshot TikTok Brookekeishaxx
2 Min. Lesezeit |

Eine Notwehrsituation, ein toter Freund – und nun droht einer 23-jährigen Britin in Dubai die Todesstrafe.

Die 23-jährige britische Influencerin Brooke George sieht sich in Dubai mit einer Mordanklage konfrontiert, die im schlimmsten Fall mit der Todesstrafe durch ein Erschießungskommando geahndet werden könnte. Wie die BBC unter Berufung auf eine Menschenrechtsorganisation berichtet, wird ihr zur Last gelegt, ihren Freund in einer Luxuswohnung mit einem Küchenmesser tödlich verletzt zu haben. George selbst gibt an, in einer Notwehrsituation gehandelt zu haben, nachdem ihr Partner ihr gegenüber gewalttätig geworden sei.

Eskalation in Dubai

Kennengelernt hatten sich die beiden über Facebook, bevor sie sich schließlich in Dubai trafen, wo William Treeby – ebenfalls britischer Staatsbürger – ein Fotoshooting für sie organisierte. Bei einem weiteren Besuch im Juni spitzte sich die Lage zu: Treeby soll zunehmend kontrollierendes und aggressives Verhalten gezeigt haben. George schildert, dass er ihr den Reisepass abgenommen und sie erneut angegriffen habe – aus Angst um ihr Leben habe sie daraufhin zu einem Küchenmesser gegriffen.

Vorwürfe gegen Behörden

Am 22. Juni wurde Brooke George festgenommen und wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Die in London ansässige Menschenrechtsorganisation „Detained in Dubai“, die sich auf Fälle von Ausländern in den Vereinigten Arabischen Emiraten spezialisiert, erhebt darüber hinaus schwere Vorwürfe gegen die Behörden: Demnach sei George zum Entkleiden vor männlichen Beamten gezwungen worden und ihr rechtlicher Beistand verweigert worden.

Die Organisation fordert, ihr umgehend medizinische Versorgung, anwaltliche Unterstützung sowie konsularische Hilfe durch Großbritannien zu gewähren.

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