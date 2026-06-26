Wer tötete die Frau am Naschmarkt? – Polizei sucht nach Untermieter

Wien, Naschmarkt-Nähe: Eine 70-Jährige wird tot in ihrer Wohnung gefunden – mit Stichwunden. Ein Mann ist verschwunden.

Mittwochabend gegen 21.30 Uhr machten Bekannte der 70-Jährigen einen erschreckenden Fund: Weil sie die Frau telefonisch nicht mehr erreichen konnten, begaben sie sich in ihre Wohnung – und entdeckten sie leblos. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, bei denen auch ein Defibrillator zum Einsatz kam, konnte der Notarzt nur noch den Tod der gebürtigen Deutschen feststellen.

Bei der näheren Untersuchung fielen dann mehrere Stichwunden auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.

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LKA ermittelt

Das Landeskriminalamt Wien hat daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Der Fall spielt sich in einem der charakteristischen Gründerzeithäuser an der Linken Wienzeile nahe dem Naschmarkt ab. Zuständig ist nun der Ermittlungsbereich Leib/Leben, dessen Kriminalisten sämtliche in Frage kommenden Spuren verfolgen und die Untersuchungen in alle Richtungen führen.

Untermieter flüchtig

Laut Informationen von oe24 war in der betreffenden Wohnung neben der Getöteten noch eine zweite Person gemeldet – ein jüngerer Mann, der als Untermieter lebte.

Dieser ist für die Ermittler derzeit nicht auffindbar.