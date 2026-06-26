KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sparpaket

Neues Sparpaket trifft Selbständige, Ältere und Geringverdiener hart

Neues Sparpaket trifft Selbständige, Ältere und Geringverdiener hart
Foto: KOSMO
1 Min. Lesezeit |

Altersteilzeit, Krankenversicherung, AMS: Die Koalition schnürt ein Sparpaket, das mehrere Gruppen gleichzeitig trifft.

Für Besserverdienende wird die Altersteilzeit künftig deutlich unattraktiver: Bei Neueintritten in die Altersteilzeit wird ein Deckel bei 75 Prozent der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage eingeführt, der als Berechnungsgrundlage für das Altersteilzeitgeld gilt. Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage in Österreich beträgt 2025 6.450 Euro brutto. Ebenfalls gestrichen wird jene Regelung, die es Personen mit Anspruch auf eine Korridorpension bislang ermöglichte, unter bestimmten Voraussetzungen noch ein Jahr lang Arbeitslosengeld zu beziehen.

Selbständige betroffen

Darüber hinaus hat sich die Regierungskoalition auf die Abschaffung der Krankenversicherungsgutschriften für Selbständige geeinigt – eine Maßnahme, die bereits im Vorfeld medial diskutiert worden war. Konkret sollen die Gutschriften im Jahr 2027 halbiert und ab 2028 vollständig gestrichen werden.

Zusätzlich sind Kürzungen bei den Unternehmensförderungen des AMS im Umfang von zehn Millionen Euro für das Jahr 2027 vorgesehen. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Einsparungspakets im Bereich des Arbeitsmarkts, das in den Verhandlungen als Alternative zu ursprünglich geplanten Kürzungen beim sogenannten „Zwischenparken“ von Arbeitskräften beim AMS entwickelt wurde.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Versorgungskrise
Krim ruft Ausnahmezustand aus – Tankstellen dicht, Lichter aus
| Sparpaket
Neues Sparpaket trifft Selbständige, Ältere und Geringverdiener hart
| Mordermittlung
Wer tötete die Frau am Naschmarkt? – Polizei sucht nach Untermieter
| Gehaltsreport
95.000 Euro im Jahr: Wo man 2026 in Österreich am meisten verdient
| Extremhitze
Gefährliche Hitzewelle: Über 150 Millionen Menschen in Europa erleben mehr als 35 Grad
MEHR AKTUELLE NEWS