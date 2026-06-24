Einsamkeit auf dem Vormarsch – EU-Statistik zeigt erschreckenden Trend

Allein zu Hause – für viele Millionen Menschen ist das längst Alltag. Die Zahlen dahinter sind bemerkenswert.

Laut aktuellen Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat lebten im vergangenen Jahr 16,5 Prozent aller EU-Bürgerinnen und EU-Bürger allein – also in einem Haushalt ganz für sich. Die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind dabei beträchtlich.

Besonders hoch ist der Anteil der Alleinlebenden in den skandinavischen und baltischen Ländern: Litauen führt die Liste mit 31,4 Prozent an, gefolgt von Finnland mit 25,8 Prozent, Dänemark mit 24,3 Prozent sowie Estland und Schweden mit je 22 Prozent. Am anderen Ende der Skala rangieren die Slowakei mit lediglich 3,0 Prozent, Irland mit 8,1 Prozent und Polen mit 9,2 Prozent. In Österreich lag der Anteil im Jahr 2024 bei 17,8 Prozent – etwa 1,6 Millionen Menschen lebten dort allein.

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Deutschland im Vergleich

Deutschland liegt deutlich über dem europäischen Schnitt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitgeteilt hat, lebte zuletzt jede fünfte Person im Land allein – konkret 20,9 Prozent der rund 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, was etwa 17,3 Millionen Menschen entspricht. Von insgesamt 41,1 Millionen Haushalten in Deutschland waren im vergangenen Jahr 42,1 Prozent Einpersonenhaushalte.

Dieser Trend ist kein neues Phänomen. Seit dem Jahr 2005 ist die Zahl der Alleinlebenden von damals 14,2 Millionen kontinuierlich gestiegen. Besonders stark betroffen ist die ältere Bevölkerung: In der Altersgruppe ab 65 Jahren lebt mehr als ein Drittel – genau 34,4 Prozent – ohne Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner.

Alter und Stadtgröße

Bei den Hochbetagten über 85 Jahren ist es sogar jeder Zweite, nämlich 55,8 Prozent. Auch ein geografisches Muster zeichnet sich ab: Je größer die Stadt, desto häufiger das Singledasein.

In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern lag der Anteil der Alleinlebenden bei 25,9 Prozent, in kleineren Gemeinden unter 20.000 Einwohnern hingegen bei 17,2 Prozent.