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Rivalität

Zlatans Seitenhieb gegen CR7 lässt das Netz explodieren

Zlatans Seitenhieb gegen CR7 lässt das Netz explodieren
Foto: epa/SERENA CAMPANINI
2 Min. Lesezeit |

Ronaldo trifft, Ibrahimovic kommentiert – und ein einziger Satz des Schweden sorgt seither für hitzige Debatten im Netz.

Cristiano Ronaldo hat beim WM-Vorrundenspiel gegen Usbekistan am 23. Juni 2026 erneut seine Ausnahmestellung unter Beweis gestellt. Portugal gewann die Partie deutlich mit 5:0, der 41-Jährige steuerte zwei Tore bei und war einmal mehr die dominierende Figur auf dem Platz. Seinen ersten Treffer bejubelte er mit ungewöhnlicher Intensität – und ließ danach keinen Zweifel daran, dass er sich weiterhin zur absoluten Weltklasse zählt und mit Kritik umzugehen weiß.

Zlatans Kommentar

Für mindestens ebenso viel Gesprächsstoff sorgte im Anschluss allerdings Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede ist bei der WM 2026 erstmals als TV-Experte für „FOX Sports“ im Einsatz und wurde auf Ronaldos Vorstellung angesprochen. Seine Antwort ließ aufhorchen: „Es war ein Spiel, um zu treffen, für Portugal, um viele Tore zu schießen. Ich dachte, er war nie weg. Ich weiß nicht, warum er geschrien hat ‚Ich bin zurück‘.“

Der Satz verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit durch die sozialen Netzwerke. Viele Fans feierten den Kommentar als typischen Ibrahimovic-Moment. Die Interpretationen gingen dabei auseinander: Während ein Teil der Nutzer darin einen versteckten Seitenhieb gegen Ronaldo erkannte, sahen andere in den Worten sogar ein Kompliment – schließlich hatte Ibrahimovic damit gesagt, dass Ronaldo für ihn zu keinem Zeitpunkt von der Bühne verschwunden sei.

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