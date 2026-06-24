Forbes-Liste der 50 Top-Verdiener im Sport: Diese Balkan-Stars sind dabei

300 Millionen Dollar, fünf Mal ganz oben – Ronaldo schreibt Sportgeschichte. Doch er ist nicht der Einzige, der neue Maßstäbe setzt.

Cristiano Ronaldo thront erneut an der Spitze der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt – diesmal mit einer historischen Rekordgage von 300 Millionen Dollar. Damit stellt er sich auf eine Stufe mit Boxlegende Floyd Mayweather Junior, der 2015 die bis dahin höchste jemals für einen aktiven Sportler verzeichnete Jahreseinnahme erzielte. Für Ronaldo ist es die fünfte Spitzenplatzierung in der Forbes-Rangliste, davon vier in Folge – womit er mit NBA-Ikone Michael Jordan gleichzieht. Auf Platz zwei folgt Lionel Messi mit 130 Millionen Dollar.

Nur Golfstar Tiger Woods war häufiger der bestbezahlte Sportler der Welt: Zwischen 2002 und 2013 führte er die Liste gleich elfmal an.

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Rekordeinnahmen im Sport

Die Gesamteinnahmen der 50 bestbezahlten Sportler beliefen sich im vergangenen Jahr auf geschätzte 4,1 Milliarden Dollar – vor Steuern und Agenturprovisionen. Damit hat sich diese Summe innerhalb von neun Jahren mehr als verdoppelt: 2017 waren es noch 1,9 Milliarden Dollar. Zwar liegt der aktuelle Wert knapp unter dem Rekord von 4,2 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2025, doch drei Superstars setzten in ihren jeweiligen Sportarten neue Maßstäbe. Die Top 10 der bestbezahlten Sportler verdienten zusammen 1,4 Milliarden Dollar, wobei jeder von ihnen mehr als 100 Millionen Dollar einnahm.

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton wurde als erster Formel-1-Fahrer überhaupt die neunstellige Einkommensmarke überschreiten – mit geschätzten 100 Millionen Dollar aus Gehalt, Sponsoring und weiteren Geschäftsaktivitäten. Baseball-Star Shohei Ohtani, amtierender World-Series-Champion und MVP, erzielte außerhalb des Spielfelds Einnahmen von 125 Millionen Dollar und ließ damit den Zweitplatzierten LeBron James um 40 Millionen Dollar hinter sich.

Die Einnahmen außerhalb des Spielfelds erreichten unter den Top 50 mit insgesamt 1,4 Milliarden Dollar einen neuen Höchstwert. Drei Athleten – Lionel Messi, Shohei Ohtani und LeBron James – verdienten dabei jeweils mindestens 70 Millionen Dollar abseits des Wettkampfgeschehens. Die Einnahmen auf dem Spielfeld summierten sich auf 2,7 Milliarden Dollar, angeführt von Cristiano Ronaldo, dessen Vertrag mit Al-Nassr allein 235 Millionen Dollar einbrachte.

Das sind die Top-Stars aus dem Balkan

Doch auch aus Sicht des Balkans ist die Liste bemerkenswert. Nikola Jokić, serbischer NBA-Superstar der Denver Nuggets, steht auf Platz 31. Forbes beziffert seine Einnahmen auf 62,3 Millionen Dollar, davon 55,3 Millionen Dollar durch Gehalt und sportliche Einnahmen sowie weitere 7 Millionen Dollar abseits des Spielfelds. Damit gehört Jokić weiterhin zu den finanziell erfolgreichsten Basketballern der Welt.

Noch ein zweiter Name ist für die Region interessant: Luka Dončić aus Slowenien. Der NBA-Star wird in der Forbes-Liste auf Platz 33 geführt. Seine geschätzten Jahreseinnahmen liegen bei 60,9 Millionen Dollar, davon 45,9 Millionen Dollar auf dem Spielfeld und 15 Millionen Dollar durch Sponsoring und andere Einnahmen abseits des Sports.

Keine Frau in Top 50

Das Durchschnittsalter der Top-50-Sportler liegt bei 30,5 Jahren, wobei eine knappe Mehrheit der gelisteten Athleten jünger als 30 ist. Insgesamt sind acht Sportarten vertreten, wobei Basketball die dominierende Disziplin stellt. Mit 29 Vertretern führen die Vereinigten Staaten die Länderwertung deutlich an, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit drei Sportlern.

Auffällig ist zudem, dass seit zwei Jahren keine Frau mehr unter den Top 50 zu finden ist. Tennis-Star Coco Gauff, in den vergangenen zwei Jahren die bestbezahlte Sportlerin der Welt, verdiente 2025 geschätzte 33 Millionen Dollar – und blieb damit mehr als 20 Millionen Dollar unter der Einstiegsschwelle für die Spitzengruppe.