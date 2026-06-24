Trotz Notbremsung: Mann von U-Bahn erfasst und getötet

Ein Mittwochmorgen in Wien endet tödlich – mitten im Berufsverkehr spielt sich in einer U-Bahn-Station ein Drama ab.

Am Mittwochmorgen ist es in der Wiener U-Bahn-Station Wien-Längenfeldgasse zu einem tödlichen Unfall gekommen. Gegen 7 Uhr überquerte ein Mann die Gleise der Linie U4 in Richtung Hütteldorf – eine einfahrende Garnitur erfasste ihn, obwohl der Fahrer sofort eine Notbremsung einleitete. Trotz des Einsatzes der Berufsrettung Wien verstarb der Mann noch am Unfallort.

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Der U-Bahn-Fahrer steht seither unter der Betreuung des Kriseninterventionsteams der Wiener Linien. Gegenüber dem ORF Wien erklärte das Unternehmen: „Die Wiener Linien bedauern dieses Ereignis sehr und möchten den Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aussprechen.“

Appell an Fahrgäste

Im Anschluss an den Vorfall richteten die Wiener Linien einen dringenden Appell an alle Fahrgäste: Gleisbereiche dürfen unter keinen Umständen betreten werden. Wer Zeuge eines Vorfalls wird, soll unverzüglich den Zugnotstopp sowie die Notsprechanlage in den Stationen oder Fahrzeugen nutzen. „Denn im Zweifelsfall ist es ein Notfall!“, hieß es seitens des Verkehrsbetriebs.

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Der Unfall zog im morgendlichen Berufsverkehr spürbare Beeinträchtigungen nach sich: Die U4 war zwischen Wien-Pilgramgasse und Wien-Meidling Hauptstraße vorübergehend nicht in Betrieb, und Züge der U6 konnten die Station Wien-Längenfeldgasse zeitweise nicht anfahren.

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