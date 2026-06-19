Wiener Linien führen 51B ein – neue Direktverbindung zum Spital!

Wien bekommt ab Juli eine neue Buslinie – und das Hanusch-Krankenhaus rückt damit deutlich näher ans Öffi-Netz.

Ab dem 1. Juli erweitert sich das Busnetz in Wien-Hietzing und Wien-Penzing: Die Wiener Linien nehmen eine neue Linie in Betrieb – die 51B. Grundlage dafür ist eine Aufteilung der bisherigen Linie 51A.

Während der 51A künftig ausschließlich zwischen der U4-Station Hietzing und dem Ottakringer Bad unterwegs ist, übernimmt der neue 51B die Verbindung von Hietzing zum Hanusch-Krankenhaus. Besonders frequentiert ist nach Angaben der Wiener Linien der Streckenabschnitt zwischen Hietzing und der Haltestelle Torricelligasse, die sich beim Nordeingang des Hanusch-Krankenhauses befindet – dort ist unter anderem die Betriebsküche des Spitals angesiedelt.

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Der Haupteingang des Krankenhauses liegt weiter südlich, an der Heinrich-Collin-Straße, und wird zur neuen Endstation des 51B. Bislang hält der 51A das Hanusch-Krankenhaus am Wochenende überhaupt nicht an.

Dichterer Takt

Das ändert sich mit der Neustrukturierung: Am Nordeingang des Spitals werden künftig sowohl der 51A als auch der neue 51B halten, während der Haupteingang an der Heinrich-Collin-Straße ausschließlich von der Linie 51B angefahren wird. Darüber hinaus werden die Taktzeiten auf dem Abschnitt zwischen Hietzing und der Torricelligasse deutlich enger gestaffelt.

Derzeit verkehrt der 51A auf seiner Gesamtstrecke tagsüber im Abstand von rund sieben bis zehn Minuten, in den Abendstunden beträgt das Intervall häufig zehn bis 15 Minuten. Auf dem gemeinsam befahrenen Abschnitt zwischen Hietzing und Torricelligasse werden die beiden Linien zusammen tagsüber alle sechs Minuten fahren.

Während der Frühspitze an Schultagen verdichtet sich das Angebot sogar auf einen Takt von drei Minuten und 45 Sekunden. Am Nachmittag ist alle fünf Minuten ein Bus unterwegs, am Wochenende tagsüber alle siebeneinhalb Minuten.

Politische Reaktionen

„Unser Ziel ist es, das Öffi-Angebot laufend dort auszubauen, wo die Menschen es am meisten brauchen. Mit der neuen Linienführung schaffen wir mehr Flexibilität im Netz und stärken wichtige Verbindungen zwischen den Bezirken. So machen wir den öffentlichen Verkehr für die Wienerinnen und Wiener noch attraktiver und alltagstauglicher“, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl hebt ebenfalls die Vorteile für die Fahrgäste hervor: „Mit dem 51A und dem 51B wird der besonders stark genutzte Streckenabschnitt zwischen Hietzing und Torricelligasse nun dichter bedient. Unsere Fahrgäste profitieren von kürzeren Intervallen und einer noch besseren Öffi-Anbindung an das Hanusch-Krankenhaus.“

Auch aus Wien-Penzing kommt Zustimmung zur Neuregelung. Bezirksvorsteherin Michaela Suchner (SPÖ) erklärt: „Dass die Linie 51A künftig ab dem 1. Juli durch die Linie 51B ergänzt wird, freut mich besonders. Schülerinnen mehrerer Schulstandorte in diesem Bereich, Patientinnen und Besucherinnen des Hanusch Krankenhauses und viele andere Penzingerinnen werden von der besseren Anbindung in diesem Bereich profitieren.“