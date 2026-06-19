So schützen Sie Haustiere jetzt vor der Hitze – wichtige Regeln für Halter

35 Grad in Wien – für Haustiere wird das Wochenende zur echten Gefahr. Tierschutz Austria warnt mit klaren Worten.

Für das bevorstehende Wochenende werden in Wien und dem Wiener Umland Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius prognostiziert. Tierschutz Austria richtet in diesem Zusammenhang einen eindringlichen Appell an alle Tierhalterinnen und Tierhalter: Haustiere sind bei solchen Bedingungen erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt – insbesondere ältere Tiere sowie solche mit Herzerkrankungen. „Unsere Haustiere können sich nicht selbst schützen – sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und Fürsorge“, betont Sprecher Martin Aschauer.

Bereits ein kurzer Aufenthalt im Fahrzeug kann für Tiere lebensgefährlich werden – selbst wenn das Auto im Schatten steht oder ein Fenster geöffnet ist. Bei einer Außentemperatur von 35 Grad kann sich der Innenraum eines geparkten Autos innerhalb einer Stunde auf bis zu 60 Grad aufheizen. Die Oberflächen im Fahrzeuginneren erreichen dabei Temperaturen, die bei Berührung unmittelbar Verbrennungen verursachen können.

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Hitzschlag erkennen

Wer bei seinem Tier einen Hitzschlag vermutet, sollte auf folgende Anzeichen achten: starkes Hecheln, Unruhe sowie gerötete oder blasse Schleimhäute gelten als erste Warnsignale. In einem solchen Fall ist sofortiges Handeln gefragt: Das Tier sollte umgehend in den Schatten oder in einen kühlen Raum gebracht werden. Pfoten, Bauch, Achseln und Leisten lassen sich mit lauwarmem oder kühlem Wasser kühlen – Eiswasser ist dabei unbedingt zu vermeiden. Ein Ventilator kann die Abkühlung unterstützen, sollte jedoch nicht direkt auf das Tier gerichtet werden. Anschließend ist ohne Verzögerung ein Tierarzt oder tierärztlicher Notdienst aufzusuchen.

Tipps für Tierhalter

Für Hundehalterinnen und Hundehalter empfiehlt Tierschutz Austria folgende Maßnahmen: Spaziergänge sollten auf die frühen Morgenstunden oder den späten Abend verlegt werden, tagsüber sind nur kurze Pausen im Freien sinnvoll. Frisches Wasser sollte stets mitgeführt werden. Mit dem sogenannten Handtest lässt sich prüfen, ob der Asphalt für Pfoten zu heiß ist – ist dies der Fall, sind längere Spaziergänge zu vermeiden.

Zur Abkühlung eignen sich ein Planschbecken, Kühlmatten, feuchte Tücher oder ein Ventilator, der nicht direkt auf den Hund gerichtet wird. Das Fell kann auf etwa fünf Millimeter gekürzt, sollte aber nicht vollständig geschoren werden. Empfehlenswert ist außerdem, die Tagesration auf mehrere kleinere Mahlzeiten aufzuteilen. Wer seinem Hund einen Maulkorb anlegt, muss sicherstellen, dass das Hecheln dadurch nicht eingeschränkt wird.

Für Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer gelten folgende Hinweise: Um die Flüssigkeitsaufnahme zu fördern, können ein Trinkbrunnen, Nassfutter oder eine kleine Menge ungesalzener Brühe im Wasser angeboten werden. Kühle Rückzugsorte – etwa Kühlmatten, aus nassen Handtüchern geformte Zelte oder gut belüftete Räume – helfen der Katze, der Hitze zu entkommen. Regelmäßiges Bürsten des Fells unterstützt die Wärmeregulierung.

Ventilatoren sollten auch bei Katzen nicht direkt auf das Tier gerichtet werden. Helle oder kurzhaarige Katzen benötigen bei Sonnenexposition eine vom Tierarzt empfohlene Sonnencreme. Tagsüber empfiehlt es sich, die Räume abzudunkeln und nachts für ausreichende Belüftung zu sorgen.