Mammuts, wo heute Urlauber schwimmen – die Adria birgt eine Geschichte, die weit vor dem ersten Menschen beginnt.

Vor etwa 250 Millionen Jahren erstreckte sich dort, wo heute die Adria liegt, ein gewaltiger Urozean: die Tethys. Eingespannt zwischen den Superkontinenten Laurasia im Norden und Gondwana im Süden, lagerten sich in seinen Tiefen über Jahrmillionen Sedimente ab – Kalkstein, Dolomit, Ton. In den flachen, warmen Küstengewässern wuchsen Korallenriffe, deren Kalkskelette Schicht um Schicht zu mächtigen Gesteinsformationen verdichteten. Das Ergebnis war die adriatische Karbonatplattform, jenes Gesteinsfundament, das heute entlang der gesamten östlichen Adriaküste sichtbar ist – in den Felsen über Bol ebenso wie in den Stadtmauern von Korcula, die aus eben diesem jahrmillionenalten Kalkstein gefügt wurden.

Vor rund 100 Millionen Jahren setzte ein tektonischer Prozess ein, der die gesamte Region grundlegend umgestaltete: Die afrikanische Platte begann, sich nach Norden zu schieben und unter die eurasische zu tauchen. Dieser anhaltende Druck hob Teile des Ozeanbodens an die Oberfläche, während andere Zonen in tiefere Becken absanken. Aus diesem Kräftespiel entstanden zwei Gebirgssysteme, die die Adria bis heute einrahmen – die Apenninen im Westen und die Dinariden im Osten. Die auffällige Symmetrie zwischen der italienischen und der kroatischen Küste ist das unmittelbare Ergebnis dieses Vorgangs: Beide Seiten wurden durch dasselbe tektonische Ereignis gehoben. Das adriatische Becken selbst bildete sich in einem langgestreckten Tal, das zwischen den aufgeworfenen Gebirgsketten verblieb – weshalb seine charakteristische Nordwest-Südost-Ausrichtung exakt der Orientierung beider Gebirge folgt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Inseln aus Eiszeit

Obwohl das Becken also bereits vor Dutzenden Millionen Jahren angelegt war, erhielt die heutige Küstenlinie ihre Form erst in einem geologisch betrachtet sehr kurzen Zeitraum – den vergangenen zwei Millionen Jahren. In dieser Epoche wechselten Eiszeiten und Warmzeiten einander ab. In den Kältephasen band das Eis der Polkappen gewaltige Wassermengen, der Meeresspiegel sank um bis zu 120 Meter unter den heutigen Stand. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, vor etwa 20.000 Jahren, war die nördliche Adria nahezu vollständig Festland. Der Po floss weit in den Süden, bis in das Gebiet der heutigen mittleren Adria, und pleistozäne Großsäuger – darunter Mammuts – wanderten auf dem Landweg zwischen der Apenninhalbinsel und Istrien.

Mit dem Ende der Eiszeit stieg der Meeresspiegel allmählich wieder auf sein heutiges Niveau. Wasser überflutete Täler und Senken, während die höheren Kalksteinrücken über den Wellen blieben und zu Inseln wurden. Die kroatische Enzyklopädie hält fest, dass die außergewöhnliche Zerklüftung der östlichen Adriaküste genau diesem postglazialen Prozess geschuldet ist: Gebirgsrücken sanken teilweise ab, ihre Gipfelzonen blieben als Archipele erhalten. Besonders anschaulich zeigt sich das an Krk und Cres, die mit je rund 405 Quadratkilometern nahezu gleich groß sind und einst Teile desselben Küstenreliefs bildeten. Auch Brac, Hvar, Mljet und die Kornaten waren während des letzten glazialen Maximums noch unmittelbar mit dem Festland verbunden.

Die innere Gliederung der Adria spiegelt die verschiedenen Phasen ihrer Entstehung wider. Das Meer teilt sich in drei klar voneinander abgegrenzte Becken: Die nördliche Adria ist ausgesprochen flach, die Tiefen überschreiten kaum 50 Meter. Die Jabuka-Senke im mittleren Bereich erreicht etwa 270 Meter, während die südadriatische Senke mit einer maximalen Tiefe von 1.233 Metern den tiefsten Punkt des gesamten Meeres markiert. Diese Unterschiede sind kein Zufall: Im Süden war die tektonische Aktivität intensiver, die kontinentale Kruste dünnte stärker aus, sodass sich dort ein deutlich tieferes Becken öffnete. Der Norden hingegen ist von einer mächtigen Sedimentschicht bedeckt, die über Millionen Jahre von Alpenflüssen und dem Po herangetragen wurde. Dieser kontinuierliche Materialeintrag verändert die Bathymetrie (Tiefenstruktur) der nördlichen Adria bis heute – einzelne Küstenabschnitte werden im Laufe der Jahrhunderte spürbar aufgefüllt.

Flüsse, Salz, Licht

Die formenden Kräfte der Adria sind keine Angelegenheit der fernen Vergangenheit allein – sie wirken auch in der Gegenwart. Von der Ostseite tragen Neretva, Krka, Cetina, Zrmanja, Mirna und Rasa Sediment, Süßwasser und Nährstoffe ins Meer, von der Westseite Po, Etsch, Piave und Brenta. Ihr Materialeintrag prägt Ästuare und Deltas und beeinflusst Salzgehalt, Farbe und Sichttiefe der Küstengewässer unmittelbar. Der durchschnittliche Salzgehalt der Adria liegt bei rund 38,3 Promille und damit deutlich über dem globalen Ozeandurchschnitt von 35 Promille. Die höchsten Werte finden sich im Süden, während das nördliche Becken durch den massiven Süßwassereintrag – vor allem aus dem Po – merklich weniger salzig ist. Dieser Unterschied zeigt sich auch in der Sichttiefe: Im Süden kann das Wasser bis auf 55 Meter Tiefe durchleuchtet werden, im Norden übersteigt die Transparenz gewöhnlich 20 Meter nicht, da Flusssedimente das Eindringen von Licht erheblich dämpfen.

Zwischen Apennin- und Balkanhalbinsel gelegen, umfasst die Adria eine Fläche von 138.600 Quadratkilometern und zählt zu den längsten Flachwassermeeren Europas. Ihre charakteristische tiefblaue Farbe verdankt sie dem geringen Gehalt an suspendierten Partikeln sowie dem hellen Kalksteinuntergrund, der Licht besonders gut reflektiert. In ihren Gewässern leben mehr als 7.000 Meeresarten – von Napfschnecken und Miesmuscheln bis zu Delfinen und Meeresschildkröten. Diese Artenvielfalt ist das Ergebnis einer langen Isolationsgeschichte innerhalb des Mittelmeers, eines relativ stabilen Salzgehalts, der stark gegliederten Küste und der Vielzahl an Unterwasserlebensräumen, die durch jahrtausendelange Meeresspiegelschwankungen entstanden sind.

Die geologischen Prozesse, die die Adria geformt haben, sind bis heute nicht abgeschlossen – sie vollziehen sich lediglich in einem Maßstab, der dem menschlichen Auge verborgen bleibt. Jeder kräftige Sturm verlagert Kies und Sand entlang der Küste, jede seismische Erschütterung in den Dinariden oder Apenninen verändert die innere Architektur des Gesteins, und jeder Millimeter Plattenbewegung trägt zu einem Gesamtbild bei, das sich langsam, aber unaufhörlich einschreibt. Das Institut für Ozeanografie und Fischerei überwacht laufend Veränderungen in Meeresströmungen, Temperatur und chemischer Zusammensetzung des Wassers;

die jüngsten Daten belegen dabei auch einen allmählichen Anstieg der Oberflächenwassertemperatur im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel.