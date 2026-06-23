Nach EM-Blamage: NBA-Star Jokic übernimmt Verantwortung für Serbien

Niederlage, Scham, Neuanfang: Nikola Jokic kehrt zur serbischen Nationalmannschaft zurück – diesmal mit der Kapitänsbinde.

Nikola Jokic lässt keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit: Der Superstar der Denver Nuggets will mit der serbischen Nationalmannschaft den Weg zurück in die Erfolgsspur finden – und das nach einem blamablen Auftritt bei der Europameisterschaft im vergangenen September. Damals galt Serbien als heißer Titelanwärter, schied aber bereits im Achtelfinale gegen Finnland aus. In der Aleksandar-Nikolic-Halle in Belgrad sprach Jokic offen mit Journalisten über das schlechte Gewissen, das ihn seither begleitet – und über seinen festen Willen, den serbischen Basketball wieder auf das Niveau zu bringen, das er verdient.

Jokics neues Amt

Teamchef Dusan Alimpijevic hat Jokic das Kapitänsamt übertragen – eine Auszeichnung, die der Nuggets-Star mit gemischten Gefühlen annimmt. Er bezeichnete es als Freude und Privileg, die Binde zu tragen, zweifelte aber gleichzeitig daran, ob er dieser Ehre wirklich würdig sei – zu groß ist für ihn das Erbe jener Namen, die das Kapitänsamt vor ihm innehatten. Alimpijevic kennt er noch aus früheren gemeinsamen Zeiten, was die Zusammenarbeit erleichtert.

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Für Jokic steht fest: Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen bedeutet weit mehr als ein sportliches Engagement – es ist eine emotionale Verpflichtung. Die Möglichkeit, seine Gedanken einzubringen und offen zu kommunizieren, empfindet er als echte Bereicherung.

Nächste Aufgaben

Abseits des Platzes zeigt sich Jokic von seiner gastfreundlichen Seite: Alle Mitspieler sind in seinem Heimatort Sombor in der Vojvodina (autonome Provinz im Norden Serbiens) jederzeit willkommen. Zwingen will er nach einer langen und kräftezehrenden Saison freilich niemanden.

Für die serbischen Adler stehen in Kürze zwei Partien im FIBA-Qualifikationsfenster (Weltverband Basketball) auf dem Programm – am 2. Juli wartet die Schweiz, am 6. Juli kommt es zum Duell mit Bosnien und Herzegowina.