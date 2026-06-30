Regale leer: Klimageräte wegen Hitze kaum noch zu bekommen

Die Hitze trifft Österreich mit voller Wucht – und die Regale der Elektrohändler sind leer. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.

Die anhaltende Hitzewelle hat in Österreich zu einem regelrechten Ansturm auf Kühl- und Klimageräte geführt. Wer derzeit auf der Suche nach einem solchen Gerät ist, dürfte es schwer haben: Händler im ganzen Land melden nahezu leere Lager. Die entsprechenden Produkte seien in Wien fast komplett ausverkauft, weshalb Interessenten mittlerweile österreichweit nach verfügbaren Geräten suchen würden.

Ein Händler schilderte gegenüber der „Kleinen Zeitung“, sein Lagerbestand hätte unter normalen Umständen für drei Monate gereicht – tatsächlich habe er diese Menge innerhalb von zehn Tagen an Käufer aus dem gesamten Bundesgebiet abgesetzt.

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Beispiellose Nachfrage

Der Elektrohändler beschrieb die Lage als beispiellos: Er habe so eine Situation „noch nie erlebt“. Die Nachfrage sei „außergewöhnlich hoch“, viele seiner Berufskollegen hätten bereits keinerlei Kühl- oder Klimageräte mehr vorrätig, und auch seine eigenen Bestände gingen zur Neige. Als Ursache für den ungewöhnlichen Nachfrageschub nannte der Geschäftsführer die aktuelle Hitzewelle.

Selbst auf Herstellerseite lässt sich die Situation nicht kurzfristig entschärfen. Zu dieser Jahreszeit sei es kaum möglich, zusätzlichen Nachschub zu organisieren, da die Produktion nicht spontan hochgefahren werden könne. Zu einem ähnlichen Bild kommt ein Händler aus Kärnten, der die aktuelle Lage gegenüber der „Kleinen“ mit den Worten kommentierte: „Der Black Friday ist nichts dagegen.“

Sein Lager sei vollständig ausverkauft. Wer noch ein Gerät ergattere, müsse zudem mit längeren Lieferzeiten rechnen. Ausdrücklich warnte der Händler vor Produkten auf chinesischen Billigplattformen – dort seien zwar noch Geräte erhältlich, diese würden jedoch häufig nicht die beworbene Leistung erbringen.

Engpässe bei Handelsketten

Auch Branchensprecher Walter Sabitzer bestätigte gegenüber der „Kleinen“, dass Klimageräte derzeit vergriffen seien. Mit einem derartigen Lieferengpass zu diesem Zeitpunkt habe man nicht gerechnet. Vereinzelt seien noch Ventilatoren verfügbar – allerdings empfehle sich auch hier rasches Handeln. Eine Entspannung der Lage sei frühestens Ende Juli zu erwarten.

Dieses Bild setzt sich auch bei den großen Handelsketten fort. Eine Sprecherin von MediaMarkt teilte mit, dass der Absatz in den vergangenen sieben Tagen höher ausgefallen sei als in der gesamten Vorjahressaison. Infolgedessen kämpfe auch MediaMarkt bei besonders nachgefragten Geräten mit Engpässen. Ventilatoren und Luftreiniger seien noch erhältlich, bei Klimageräten existierten jedoch nur noch „Restbestände“.

Auch der Versandhändler Otto Österreich sowie der Onlineriese Amazon verzeichnen inzwischen spürbare Auswirkungen des Nachfrageanstiegs.