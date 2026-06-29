Online-Shopping wird teurer: Neue Gebühren ab Juli 2026!

Millionen Pakete, neue Regeln, steigende Kosten: Ab Juli 2026 wird Online-Shopping außerhalb der EU deutlich teurer.

Wer regelmäßig bei Online-Plattformen außerhalb der Europäischen Union einkauft, muss sich ab sofort auf spürbar höhere Kosten einstellen. Der Rat der Europäischen Union hat die entsprechende Neuregelung bereits im Februar 2026 verabschiedet. Mit Wirkung vom 1. Juli 2026 entfällt die bisherige Zollfreigrenze für Sendungen aus Drittstaaten, die bislang Warenwerte bis zu 150 Euro vollständig von Abgaben ausgenommen hat.

Was früher kostenfrei ins Land kam, unterliegt nun einem pauschalen Zollbetrag von 3 Euro – allerdings nicht je Paket, sondern je Warenart. Im Fokus stehen dabei vor allem asiatische Handelsplattformen wie Temu, Shein und AliExpress, in bestimmten Fällen aber auch Marktplätze wie Amazon, sofern die Ware aus einem Nicht-EU-Land versandt wird.

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Berechnung & Abwicklung

Grundlage für die Berechnung ist die sogenannte Zollunterposition, auch als HS-Code bekannt. Mehrere gleiche oder einander sehr ähnliche Produkte werden dabei als eine einzige Warenart gewertet und einmalig mit 3 Euro belastet. Befinden sich im selben Paket hingegen verschiedenartige Produkte, wird jede Kategorie separat verzollt.

Entscheidend ist dabei nicht das Datum der Bestellung, sondern der Zeitpunkt, zu dem die Sendung tatsächlich in die EU eingeführt wird. Wer also vor dem Stichtag 1. Juli bestellt, dessen Paket aber erst danach die EU-Grenze passiert, unterliegt bereits den neuen Bestimmungen.

Für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten bleibt der bürokratische Aufwand überschaubar. Die Pflicht zur Zollanmeldung und zur Abführung der anfallenden Gebühren liegt beim sogenannten Anmelder – also bei der Plattform, dem Händler oder dem Paketdienstleister, nicht beim Empfänger. Viele der großen Anbieter wie Temu oder Shein sind im IOSS-System registriert und ziehen die Abgaben bereits beim Bestellvorgang gemeinsam mit dem Kaufpreis ein.

Ist ein Händler hingegen nicht im IOSS-System erfasst, übernimmt häufig der Paketdienstleister – Post, DHL oder UPS – die Zollabwicklung und erhebt Zoll, Einfuhrumsatzsteuer sowie eine eigene Servicepauschale bei der Zustellung oder bei der Abholung.

Drei Beispiele verdeutlichen, wie sich die neue Regelung in der Praxis auswirkt. Wer drei gleiche T-Shirts in verschiedenen Größen bestellt, zahlt lediglich einmal 3 Euro Zoll, da es sich um dieselbe Warenart handelt. Eine Bestellung, die eine Handyhülle, ein Ladekabel und ein Schmuckstück umfasst, zieht drei unterschiedliche Zolltarifpositionen nach sich – macht zusammen 9 Euro. Ein Paket mit einem Paar Skistiefel und zwei Paar Hausschuhe fällt unter zwei verschiedene Zollkategorien, was 6 Euro ergibt.

Wer mehrere unterschiedliche Produktarten in einer einzigen Bestellung kombiniert, kann rasch einen zweistelligen Zollbetrag erreichen – bei fünf verschiedenen Warenarten wären das bereits 15 Euro. Die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 20 Prozent – beziehungsweise ermäßigt 10 Prozent – wird wie bisher auf den Warenwert zuzüglich des Zolls berechnet. Ab November 2026 kommt eine zusätzliche EU-weite Bearbeitungsgebühr hinzu, deren genaue Höhe noch verhandelt wird – dem Vernehmen nach dürfte sie bei rund 2 Euro liegen.

Nationale Paketsteuer

Unabhängig davon plant die österreichische Bundesregierung eine nationale Paketsteuer, die ab Oktober 2026 gelten soll. Sie beläuft sich auf 2 Euro netto je zugestelltem Paket, inklusive Umsatzsteuer also 2,40 Euro. Betroffen sind Versandhändler mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro in Österreich – darunter erneut Plattformen wie Amazon, Temu oder Shein.

Die Abgabe ist Bestandteil eines umfassenderen Budgetbegleitgesetzes und soll unter anderem die geplante Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel mitfinanzieren. Der Entwurf stößt derzeit auf breiten Widerstand aus Wirtschaft und Politik; eine endgültige Beschlussfassung steht noch aus.

Hintergrund der gesamten Neuordnung ist das schiere Volumen an Billigwaren, mit dem vor allem chinesische Plattformen den europäischen Markt beliefern. Laut EU-Kommission wurden allein im Jahr 2025 rund 5,8 Milliarden Kleinsendungen mit geringem Warenwert in die EU importiert – das entspricht knapp 16 Millionen Paketen täglich, der überwiegende Teil davon aus Asien. Die aktuelle Regelung ist zunächst bis zum 1. Juli 2028 befristet, danach soll eine grundlegendere Zollreform in Kraft treten, die die 150-Euro-Grenze endgültig abschafft und Abgaben künftig exakt nach Warenkategorie berechnet.

Nur in Ausnahmefällen – etwa wenn keine der beteiligten Stellen die Zollanmeldung ordnungsgemäß vornimmt – kann der Zoll direkt an den Empfänger herantreten.

In einem solchen Fall verbleibt das Paket beim Zollamt, bis die erforderlichen Unterlagen nachgereicht und die ausstehenden Gebühren beglichen sind.