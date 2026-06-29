Nemanja Zilovic wird ab August CCO bei Magenta

Magenta Telekom holt einen Telekom-Veteranen mit über 20 Jahren Erfahrung an Bord und setzt damit ein klares Signal.

Nemanja Zilovic wird mit 1. August 2026 die Position des Chief Commercial Officer B2C bei Magenta Telekom in Wien übernehmen. In dieser Funktion trägt er die Verantwortung für das Privatkundengeschäft und soll das Unternehmen konsequent in Richtung einer stärker kundenzentrierten Ausrichtung weiterentwickeln. Zilovic tritt damit die Nachfolge von Branko Stanchev an, der Magenta Telekom nach drei Jahren verlassen hat.

Zilovics Karriere

Der neue CCO bringt mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit. Seine Karriere startete Zilovic 2003 bei Mobtel in Serbien, bevor er 2006 zu Telenor wechselte, wo er sukzessive Führungspositionen in Marketing und Vertrieb übernahm. In den Jahren danach war er in leitenden Rollen bei Telenor und Yettel in Serbien, Montenegro und Ungarn tätig – zuletzt als Chief Commercial Officer von Yettel Hungary in Budapest.

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Akademisch ausgebildet an der Universität der Künste in Belgrad, ergänzte er seine Qualifikationen durch Executive-Programme an der INSEAD Business School in Fontainebleau sowie der London Business School.

Stimmen zum Wechsel

Thomas Kicker, CEO von Magenta Telekom, zeigt sich über die Personalie erfreut: „Mit Nemanja Zilovic gewinnen wir einen erfahrenen Telekommunikationsmanager, der konsequente Kundenorientierung mit digitaler Transformation verbindet. In internationalen Führungsrollen hat er gezeigt, wie nachhaltiges Wachstum, Innovation und eine starke Customer Experience erfolgreich zusammenspielen. Ich freue mich sehr, ihn bei Magenta Telekom an Bord zu haben.“

Auch Zilovic selbst äußert sich zu seinem bevorstehenden Wechsel: „Magenta Telekom ist eine starke Marke mit der klaren Ambition, Kundinnen und Kunden das beste digitale Erlebnis zu bieten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Entwicklung weiterzuführen und innovative digitale Angebote auf einem der dynamischsten Telekommärkte der Welt zu schaffen.“